बिना सरकारी फंड के बनेगा 450 बेड का गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रखी आधारशिला

IIT Kanpur: आईआईटी, कानपुर में गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और यदुपति सिंघानिया सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी गई।

केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दानदाताओं के साथ शनिवार को आईआईटी, कानपुर में गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और यदुपति सिंघानिया सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह साधारण मेडिकल स्कूल नहीं होगा, बल्कि दुनिया को इस क्षेत्र में नई राह दिखाने वाला होगा। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर सकेगा।

School of Medical Sciences to be built of 450-bed without govt money in IIT Kanpur Dharmendra Pradhan lay the foundation stone