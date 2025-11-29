गालिब की शायरी के दीवाने श्रीप्रकाश जायसवाल के ‘अनकहे’ सच! BJP के वरिष्ठ नेता को दी थी 1 लाख से ज्यादा मतों से मात

2004 से 2014 तक वे मनमोहन सिंह सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ जुड़े रहे। पहले उन्हें गृह मंत्रालय और बाद में कोयला मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2009 में वे कोयला मंत्रालय के पूर्ण कैबिनेट मंत्री बने। कोयला घोटाले के दौरान विपक्ष ने उन्हें कड़ी आलोचना का निशाना बनाया, लेकिन जांच एजेंसियों ने हर बार उन्हें क्लीन चिट दी। CAG रिपोर्ट में जिन परियोजनाओं पर विवाद उठा, उनमें से ज्यादातर आवंटन 2004 से पहले के थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं की। वे चुपचाप जांच का सामना करते रहे और अंत तक अपना सिर ऊंचा रखा—शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी।