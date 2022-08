सिख दंगा: SIT ने दो आरोपियों के किया गिरफ्तार, अब तक 34 जेल में

UP News: सिख दंगा दो आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। अब तक 34 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।

सिख दंगे की जांच कर रही एसआईटी ने दो और आरोपितों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। दादानगर में दो घटनाओं में दोनों आरोपित शामिल थे। इन्होंने मिलकर पांच सिखों की हत्या के बाद डकैती डाली थी। बुधवार दोपहर दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद दोनों को जेल भेज दिया।

Sikh riots SIT accused Two arrested 34 in jail so far