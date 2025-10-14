दक्षिण पश्चिम मानसून समाप्त, अब पूर्वोत्तर मानसून आने का मिला संकेत, इन क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट

Now Northeast monsoon arrived मौसम विभाग के अनुसार कल से आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है। कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया के आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान नमी बने रहने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग समाप्त हो चुका है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्वी हवाओं का आना शुरू हो गया है। जो पूर्वोत्तर मानसून आने का संकेत है। जिससे देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। जबकि पूर्वी और मध्य भारत में 14 से 16 अक्टूबर तक आकाशीय बिजली गिरने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। पश्चिम भारत में भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।