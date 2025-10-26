Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

सपा नेता पवन पांडे का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले- प्रदेश अपराध में नंबर वन, ब्राह्मणों से की अपील

Samajwadi party Brahmin face Pawan Pandey कानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार यूपी अपराध में नंबर वन है। बीजेपी सरकार में पीडीए समाज और ब्राह्मणों का उत्पीड़न बढ़ा है।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 26, 2025

Samajwadi party Brahmin face Pawan Pandey कानपुर पहुंचे सपा शासन में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद फर्जी जुर्म और अत्याचार बढ़ गया है। फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। पीडीए समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने ब्राह्मण समाज से सपा का समर्थन करने की अपील की। तेज नारायण उर्फ पवन पांडे अधिवक्ता सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। सैनिक चौराहा यशोदा नगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।

2017 के बाद अपराध का ग्राफ बढ़ा

उत्तर प्रदेश के कानपुर के यशोदा नगर पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ गई है, प्रदेश में जुर्म और अत्याचार बढ़ गया है। फर्जी मुकदमे दर्ज कर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। पीडीए समाज के लोगों के फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है।

फर्जी एनकाउंटर से अपराध कम नहीं होगा

सपा शासन काल में पूर्व मंत्री रहे तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने बताया कि सरकारी आंकड़ों में यूपी अपराध में नंबर वन है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। फर्जी एनकाउंटर से अपराध में कमी नहीं आती है। समाजवादी पार्टी नहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार बीजेपी सरकार में अपराध सबसे ज्यादा बढ़ा है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर पवन पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा। इस पर काम किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 08:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / सपा नेता पवन पांडे का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले- प्रदेश अपराध में नंबर वन, ब्राह्मणों से की अपील

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में भोले बाबा के मंदिर में अराजक तत्वों ने की तोड़फोड़, मूर्ति को किया खंडित

कानपुर

5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, बाथरूम में मिली, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित

घटना की जानकारी देते एसीपी घाटमपुर (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur commissionrate police)
कानपुर

वारिस की चाह में पत्नी का करवाया गर्भपात; ससुर और देवर के साथ अवैध संबंध बनाने का बनाया दबाव, चौंकाने वाले खुलासे

woman pressured to have illicit relations with father in law and brothe in law also had an abortion
कानपुर

आयुष को चॉकलेट चाहिए थी, मिली मौत, दरिंदगी करने वाले को दौड़ाकर मारी गोली

crime news
कानपुर

होटल संचालक की नियत रिसेप्शनिस्ट पर खराब, प्यार का प्रस्ताव ठुकराने पर युवती के साथ दुष्कर्म, गिरफ्तार

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.