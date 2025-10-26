सपा नेता पवन पांडे का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले- प्रदेश अपराध में नंबर वन, ब्राह्मणों से की अपील

Samajwadi party Brahmin face Pawan Pandey कानपुर पहुंचे सपा शासन में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद फर्जी जुर्म और अत्याचार बढ़ गया है। फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। पीडीए समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने ब्राह्मण समाज से सपा का समर्थन करने की अपील की। तेज नारायण उर्फ पवन पांडे अधिवक्ता सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। सैनिक चौराहा यशोदा नगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।