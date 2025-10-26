सपा नेता पवन पांडे का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले- प्रदेश अपराध में नंबर वन, ब्राह्मणों से की अपील

Samajwadi party Brahmin face Pawan Pandey कानपुर पहुंचे सपा शासन में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद फर्जी जुर्म और अत्याचार बढ़ गया है। फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। पीडीए समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने ब्राह्मण समाज से सपा का समर्थन करने की अपील की। तेज नारायण उर्फ पवन पांडे अधिवक्ता सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। सैनिक चौराहा यशोदा नगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के यशोदा नगर पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ गई है, प्रदेश में जुर्म और अत्याचार बढ़ गया है। फर्जी मुकदमे दर्ज कर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। पीडीए समाज के लोगों के फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है।
सपा शासन काल में पूर्व मंत्री रहे तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने बताया कि सरकारी आंकड़ों में यूपी अपराध में नंबर वन है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। फर्जी एनकाउंटर से अपराध में कमी नहीं आती है। समाजवादी पार्टी नहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार बीजेपी सरकार में अपराध सबसे ज्यादा बढ़ा है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर पवन पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा। इस पर काम किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग