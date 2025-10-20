Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

थाना प्रभारी के बिगड़े बोल: महिला पुलिसकर्मी को कहा- तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती; रिलीविंग के लिए कटवाए चक्कर

Crime News: थाना प्रभारी ने महिला पुलिसकर्मी को कहा कि वह उसका चेहरा नहीं देखना चाहती हैं। थाना प्रभारी ने रिलीविंग के लिए महिला पुलिसकर्मी को रोजाना चक्कर कटवाए।

2 min read

कानपुर

image

Harshul Mehra

Oct 20, 2025

station in charge cut off rounds of relieving female constable

थाना प्रभारी ने रिलीविंग के लिए महिला पुलिसकर्मी को रोजाना चक्कर कटवाए। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: थाना प्रभारी के दुर्व्यवहार और प्रताड़ना से परेशान होकर कानपुर देहात में महिला सिपाही ने जहर खा लिया। महिला सिपाही ने थाना परिसर में ही बने क्वार्टर में आत्महत्या करने का प्रयास किया। जिसके बाद उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

5 दिन पहले हुआ था ट्रांसफर

महिला सिपाही का कहना है, '' दूसरे थाने में 5 दिन पहले ट्रांसफर हुआ था। 4 दिनों से रिलीविंग लेटर पर साइन कराने के लिए महिला थाना की प्रभारी के पास चक्कर काट रही थी। लेकिन, हर बार प्रभारी टाल रही थीं।''

महिला पुलिसकर्मी ने खाया जहर

महिला सिपाही ने प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि रविवार शाम जब रिलीविंग लेटर पर साइन करने के लिए प्रभारी को कहा तो उन्होंने कहा,'' एक मिनट भी मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। जाओ यहां से।'' ऐसा सुन महिला सिपाही अपने क्वार्टर में पहुंची और उसने जहरीला पदार्थ खा लिया।

थाना प्रभारी नहीं कर रहीं थी रिलीविंग लेटर पर साइन

जानकारी के मुताबिक, मूलरूप से मेरठ की निवासी महिला सिपाही अंशू शर्मा (33) पिछले 2 सालों से कानपुर देहात के बरौर महिला थाने में तैनात हैं। अंशू का ट्रांसफर 5 दिन पहले शिवली थाने में हुआ। जिसके बाद से ही वह रिलीविंग लेटर लेने के लिए महिला थाना प्रभारी अमिता वर्मा के कार्यालय लगातार जा रहीं थी। महिला सिपाही के मुताबिक अमिता वर्मा साइन करने से आनाकानी कर रही थीं।

अंशू शर्मा ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि वह (अमिता वर्मा) हर दिन यह कहकर लौटा देती थीं कि आज काम बहुत है, कल कर दूंगी। अंशू रविवार की शाम करीब 7 बजे एक बार फिर इंस्पेक्टर अमिता वर्मा के पास गईं। इस दौरान उन्होंने रिलीविंग लेटर पर साइन करने की बात कही। जिसके बाद थाना प्रभारी ने उन्हें एक बार फिर समय का अभाव कहते हुए अगले दिन आने की बात कही।

कमरे में बेहोशी की हालत में मिली महिला पुलिसकर्मी

जिसके बाद अंशू ने जहरीला पदार्थ खा लिया। रात करीब 9:30 बजे जब अंशू की रूम पार्टनर कमरे पर पहुंची तो अंशू बेहोशी की हालत में मिली। अन्य सिपाहियों की मदद से अंशू को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां से देर रात उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

मामले को लेकर SP ने क्या कहा

मामले को लेकर SP कानपुर देहात श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने कहा,'' मामले की जांच की जा रही है। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला पुलिसकर्मी की हालत नाजुक है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है।''

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / थाना प्रभारी के बिगड़े बोल: महिला पुलिसकर्मी को कहा- तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती; रिलीविंग के लिए कटवाए चक्कर

