थाना प्रभारी के बिगड़े बोल: महिला पुलिसकर्मी को कहा- तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती; रिलीविंग के लिए कटवाए चक्कर

अंशू शर्मा ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि वह (अमिता वर्मा) हर दिन यह कहकर लौटा देती थीं कि आज काम बहुत है, कल कर दूंगी। अंशू रविवार की शाम करीब 7 बजे एक बार फिर इंस्पेक्टर अमिता वर्मा के पास गईं। इस दौरान उन्होंने रिलीविंग लेटर पर साइन करने की बात कही। जिसके बाद थाना प्रभारी ने उन्हें एक बार फिर समय का अभाव कहते हुए अगले दिन आने की बात कही।