पुलिस टीम पर पथराव, पिता और उनकी दो बेटियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों पक्षों को थाना चल कर लिखित शिकायत देने को कहा। पुलिस राधा चरण को लेकर चलने लगी तो राधा और रजनी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और राधाचरण को नहीं ले जाने दिया। इस बीच दोनों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से पथराव कर दिया। एक पत्थर महिला उप निरीक्षक के मुंह में लगा। जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और खून बहने लगा।