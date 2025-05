गंगा नहाने गए छह दोस्तों में तीन की डूब कर मौत, शव बरामद

Three people drowned in Ganga and died कानपुर में गंगा नहाने के लिए गए छह दोस्तों में तीन की डूब कर मौत हो गई। गोताखोर में कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शव को बरामद किया गया। थाना प्रभारी ने बताया पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

May 26, 2025

Three people drowned in Ganga and died कानपुर में गंगा नहाने गए तीन दोस्तों की नदी में डूब कर नदी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया। जिनकी मदद से बच्चों की तलाश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद एक के बाद एक तीनों के शवों को बरामद किया गया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना कैंट थाना क्षेत्र की है।

