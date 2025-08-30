सीवर टैंक कि शटरिंग खोलने के लिए उतरे चार श्रमिकों में तीन की मौत, मचा हड़कंप

Three workers died in sewer tank, one in critical condition कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा हो गया। जब सीवर टैंक की शटरिंग खोलने के लिए उतरा एक मजदूर बेहोश हो गया। जिसको बचाने के लिए एक के बाद एक तीन अन्य लोग नीचे उतर गए। सभी बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। काफी सतर्कता के बाद चारों को बाहर निकाला गया। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। जबकि एक का उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी गण पहुंच गए। एसपी ने घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीन की मौत हो चुकी है। एक का उपचार चल रहा है। घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र का है।