मां को क्या पता उनका लाड़ला 100 रुपए जहर खरीदने के लिए मांग रहा है? बेटे ने फोन पर दी जानकारी और सब खत्म

Son commits suicide by consuming poisonous substance कानपुर में 22 साल के युवक ने अपनी मां से 100 रुपए लिए और जहरीला पदार्थ खरीद लिया। पार्क में जहरीला पदार्थ खाने के बाद फोन करके बताया कि- मां मुझे माफ कर देना, मैं मरने जा रहा हूं। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। आनन-फानन घर वाले पार्क पहुंचे। बेटे को लेकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है।