Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

मां को क्या पता उनका लाड़ला 100 रुपए जहर खरीदने के लिए मांग रहा है? बेटे ने फोन पर दी जानकारी और सब खत्म

Son commits suicide by consuming poisonous substance कानपुर में मां को फोन करके बेटे ने बताया कि माफ कर देना, उसने जहरीला पदार्थ खा लिया है। जानकारी हुई कि मां से ही उसने सौ रुपए लिए थे। लेकिन मां को क्या पता था कि वह जहरीला पदार्थ खरीदने जा रहा है?

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 02, 2025

पोस्टमार्टम हाउस में लगी भीड़ और साहिल की फाइल फोटो (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर

Son commits suicide by consuming poisonous substance कानपुर में 22 साल के युवक ने अपनी मां से 100 रुपए लिए और जहरीला पदार्थ खरीद लिया। पार्क में जहरीला पदार्थ खाने के बाद फोन करके बताया कि- मां मुझे माफ कर देना, मैं मरने जा रहा हूं। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। आनन-फानन घर वाले पार्क पहुंचे। बेटे को लेकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है।

लव गार्डन में खाया जहरीला पदार्थ

उत्तर प्रदेश के कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सफीपुर निवासी साहिल 22 वर्षीय साहिल पुत्र चंद्र भल्ला फुटवियर की दुकान में काम करता था। पिता चंद्र भल्ला भी फुटवियर की दुकान में ही काम कर रहे हैं। बीते शनिवार की शाम को बेटा साहिल ने मां से सौ रुपए लिए। घर से करीब 2 किलोमीटर दूर लव गार्डन पार्क से उसने मां को फोन करके बताया कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया है, मैं मरने जा रहा हूं, मां मुझे माफ कर देना।

साहिल की उपचार के दौरान मौत

साहिल की बातें सुनकर घर में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी रिश्तेदारी में दी गई। चचेरे भाई के साथ साहिल की बहन मौके पर पहुंची और उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हैलेट रेफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान साहिल की मौत हो गई। साहिल की मौत के बाद घर में रोना पीटना मच गया। साहिल घर में इकलौता लड़का था।‌

क्या कहती है चकेरी थाना पुलिस? 

सूचना पाकर मौके पर पहुंची चकेरी थाना पुलिस ने परिजनों से बातचीत की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ में जानकारी हुई कि साहिल का किसी लड़की से चक्कर चल रहा था। क्या बातचीत हुई, इस विषय में जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन लड़की से साहिल को तनाव मिलता था। चकेरी थाना पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 04:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / मां को क्या पता उनका लाड़ला 100 रुपए जहर खरीदने के लिए मांग रहा है? बेटे ने फोन पर दी जानकारी और सब खत्म

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिन-रात गिनते रहे सिक्के, जब पानवाले ने दिया ‘सोने की चेन का तोहफा’ तो छलक उठी पत्नी की आंखें

Image Generated by Chatgpt.
कानपुर

7 साल का लिव-इन रिलेशन: युवक ने की महिला की हत्या, नाम बदलकर बनाया संबंध, महिला को दफनाया गया

घटनास्थल पर लगी भीड़, घटना की जानकारी देते सहायक पुलिस आयुक्त सीसामऊ (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर )
कानपुर

सांसद दिनेश शर्मा बोले- राहुल गांधी का पूरा परिवार ड्रामे वाला, SIR में इनके नाम काटे जा रहें

कानपुर पहुंचे दिनेश शर्मा (फोटो सोर्स- 'X' दिनेश शर्मा)
कानपुर

इंजीनियर और MBA पास क्रिकेटर बने ठग, बैंक अफसर बन उड़ाए करोड़ों, खरीदी Thar और 1.25 लाख का बैट

यह फोटो दोनों की गिरफ्तारी के दौरान की है। विवेक क्रिकेट ड्रेस में दिख रहा है।PC: कानपुर पुलिस
कानपुर

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख की घोषणा, 3 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा

सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख की घोषणा (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.