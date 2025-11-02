मां को क्या पता उनका लाड़ला 100 रुपए जहर खरीदने के लिए मांग रहा है? बेटे ने फोन पर दी जानकारी और सब खत्म

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर
Son commits suicide by consuming poisonous substance कानपुर में 22 साल के युवक ने अपनी मां से 100 रुपए लिए और जहरीला पदार्थ खरीद लिया। पार्क में जहरीला पदार्थ खाने के बाद फोन करके बताया कि- मां मुझे माफ कर देना, मैं मरने जा रहा हूं। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। आनन-फानन घर वाले पार्क पहुंचे। बेटे को लेकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सफीपुर निवासी साहिल 22 वर्षीय साहिल पुत्र चंद्र भल्ला फुटवियर की दुकान में काम करता था। पिता चंद्र भल्ला भी फुटवियर की दुकान में ही काम कर रहे हैं। बीते शनिवार की शाम को बेटा साहिल ने मां से सौ रुपए लिए। घर से करीब 2 किलोमीटर दूर लव गार्डन पार्क से उसने मां को फोन करके बताया कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया है, मैं मरने जा रहा हूं, मां मुझे माफ कर देना।
साहिल की बातें सुनकर घर में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी रिश्तेदारी में दी गई। चचेरे भाई के साथ साहिल की बहन मौके पर पहुंची और उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हैलेट रेफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान साहिल की मौत हो गई। साहिल की मौत के बाद घर में रोना पीटना मच गया। साहिल घर में इकलौता लड़का था।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची चकेरी थाना पुलिस ने परिजनों से बातचीत की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ में जानकारी हुई कि साहिल का किसी लड़की से चक्कर चल रहा था। क्या बातचीत हुई, इस विषय में जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन लड़की से साहिल को तनाव मिलता था। चकेरी थाना पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
