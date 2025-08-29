यातायात पुलिस का वीडियो वायरल, लगाया वसूली का आरोप, क्या कहते हैं एएसपी

Traffic police video viral, extortion allegation कानपुर देहात में यातायात पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वीडियो बनाने वाला बता रहा है कि उससे रुपए की डिमांड की गई है। इस दौरान यातायात पुलिस मोबाइल पर किसी से बातचीत करता नजर आ रहा है। वीडियो बनाने वाला भी धमकी दे रहा है कि इस सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने बताया कि मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना रनिया थाना क्षेत्र की है।