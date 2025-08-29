Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

यातायात पुलिस का वीडियो वायरल, लगाया वसूली का आरोप, क्या कहते हैं एएसपी

Traffic police video viral, extortion allegation कानपुर देहात में यातायात पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल करने वाले ने वसूली का आरोप लगाया है। एएसपी ने क्षेत्राधिकारी को जांच दी है।

कानपुर

19900542

Aug 29, 2025

मोबाइल पर बातचीत करता यातायात सिपाही (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर देहात वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' कानपुर देहात वीडियो ग्रैब)

Traffic police video viral, extortion allegation कानपुर देहात में यातायात पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वीडियो बनाने वाला बता रहा है कि उससे रुपए की डिमांड की गई है। इस दौरान यातायात पुलिस मोबाइल पर किसी से बातचीत करता नजर आ रहा है। वीडियो बनाने वाला भी धमकी दे रहा है कि इस सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने बताया कि मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना रनिया थाना क्षेत्र की है।

रनिया थाना क्षेत्र की घटना

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत मुख्य मार्ग का है। गाड़ी पार्किंग को लेकर यातायात पुलिस और चालक के बीच विवाद हो गया। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।‌ इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह वीडियो 9 से 10 बजे के बीच का है। जब रनिया के पास सड़क के किनारे वाहन पार्क किया गया गई था। इस पर आरक्षी ने यातायात बाधित होने पर रहा वाहन हटाने को कहा।

सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी

एएसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वीडियो बनाने वाला कह रहा है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। यह वीडियो शाम को 6 से 7 के बीच अपलोड किया गया है। मौके से थाना 2 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई। वीडियो में पैसे के लेनदेन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। उक्त वीडियो और घटना की जांच क्षेत्राधिकारी अधिकारी को दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी

Updated on:

29 Aug 2025 03:35 pm

Published on:

29 Aug 2025 03:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / यातायात पुलिस का वीडियो वायरल, लगाया वसूली का आरोप, क्या कहते हैं एएसपी

