टर्फ लाइन पंजाब, यूपी, बिहार के इन जिलों के रास्ते जा रहा पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ, मौसम विभाग का चौथा अलर्ट

Turf line moving towards West Bengal Bay through Punjab, UP, Bihar, आईएमडी मौसम विभाग ने टर्फ लाइन को लेकर अपडेट किया है। जिसके अनुसार टर्फ लाइन आज पंजाब के अमृतसर, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के शामली, शाहजहांपुर, लखनऊ और बिहार के छपरा, बांकुरा होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। सीएसए कानपुर के मौसम विज्ञान के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री कम रहने की संभावना है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 6 अगस्त तक तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना है। कई जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है।