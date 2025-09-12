टर्फ लाइन का रूट अमृतसर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, 13, 14 और 15 सितंबर को आफत की बारिश

Turf line route Amritsar, Muzaffarnagar, Hardoi मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कानपुर में 13 सितंबर को शुष्क मौसम रहेगा। तेज धूप के साथ हीट इंडेक्स भी बढ़ने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि टर्फ लाइन का पश्चिम सिरा सामान्य से उत्तर में पंजाब के अमृतसर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर हरदोई झारखंड के डाल्टनगंज होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहा है।
मौसम वैज्ञानिक के अनुसार कानपुर में 13 सितंबर को दिन में बारिश होने की संभावना है। 24 घंटे में 7.5 मिमी बारिश हो सकती है। रविवार को 14 सितंबर को 64 प्रतिशत बारिश के साथ 22.3 मिली मीटर बारिश होने की संभावना है। जबकि सोमवार 15 सितंबर को 61 प्रतिशत बारिश के साथ 38.8 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हमारे मौसम को प्रभावित करेंगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है। 13 सितंबर शनिवार को दिन में आसमान में अधिकतर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में 14 सितंबर रविवार का तापमान 27 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। यही स्थिति सोमवार को भी रहेगी। 16,17, 18 और 19 सितंबर का तापमान 26 से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान कभी हल्की-फुल्की तो कभी जोरदार बारिश हो सकती है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।