टर्फ लाइन का रूट अमृतसर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, 13, 14 और 15 सितंबर को आफत की बारिश

Turf line route Amritsar, Muzaffarnagar, Hardoi मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कानपुर में 13 सितंबर को शुष्क मौसम रहेगा। तेज धूप के साथ हीट इंडेक्स भी बढ़ने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि टर्फ लाइन का पश्चिम सिरा सामान्य से उत्तर में पंजाब के अमृतसर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर हरदोई झारखंड के डाल्टनगंज होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहा है। ‌