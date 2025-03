उत्तराखंड के चमोली के बर्फीले तूफान में दो सगे भाई दबे, मचा कोहराम

Two brothers buried in snow storm in Chamoli उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के रहने वाले दो सगे भाई चमोली में आए बर्फीली तूफान की चपेट में आ गए। जिसमें एक की मौत हो गई। जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। घटना की जानकारी मिलते ही घर में रोना पीटना मच गया।‌

कानपुर•Mar 03, 2025 / 04:28 pm• Narendra Awasthi

Two brothers buried in snow storm in Chamoli उत्तराखंड के माणा चमोली में बर्फीले तूफान की चपेट में दो सगे भाई भी आ गए। जिसमें एक भाई की मौत हो गई। जबकि दूसरे का उपचार अस्पताल में चल रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने घटना की जानकारी कानपुर देहात के अधिकारियों को दी। घर वालों को मिली सूचना के बाद रोना पीटना मच गया। घर वाले चमोली के लिए निकल गए हैं। मृतक और घायल कानपुर देहात के रनिया करचल बिलई के रहने वाले हैं।