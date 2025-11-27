उत्तर प्रदेश बीजेपी ने की 14 जिलाध्यक्षों के नामों घोषणा, 6 पिछड़ा, सात सामान्य, एक अनुसूचित को मौका

UP BJP announced 14 district presidents names भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 14 जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की है। जिनमें कानपुर क्षेत्र के जालौन, झांसी, महानगर, हमीरपुर और फतेहपुर में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त काशी क्षेत्र के जौनपुर और कौशांबी, अवध क्षेत्र का बाराबंकी, ब्रृज क्षेत्र से फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़ महानगर, अलीगढ़ जिला, एटा और पश्चिम क्षेत्र से मेरठ और हापुड़ शामिल हैं। इनमें से छह पिछड़ी जाति के हैं। जबकि छह सामान्य और एक अनुसूचित जाति से हैं। भाजपा प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इसकी घोषणा की है। इसकी प्रतिलिपि संगठन से जुड़े लोगों को भी भेजी गई है।