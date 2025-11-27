Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

उत्तर प्रदेश बीजेपी ने की 14 जिलाध्यक्षों के नामों घोषणा, 6 पिछड़ा, सात सामान्य, एक अनुसूचित को मौका

UP BJP announced 14 district presidents names उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 14 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की है‌। इनमें छह पिछड़ा जाति से लिए गए हैं। जबकि सबसे अधिक सामान्य के सात और एक अनुसूचित जाति का है। इनमें पश्चिम, बृज, कानपुर, अवध और काशी क्षेत्र के जिले शामिल है।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 27, 2025

बीजेपी के 14 जिलाध्यक्षों की घोषणा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

UP BJP announced 14 district presidents names भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 14 जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की है। जिनमें कानपुर क्षेत्र के जालौन, झांसी, महानगर, हमीरपुर और फतेहपुर में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त काशी क्षेत्र के जौनपुर और कौशांबी, अवध क्षेत्र का बाराबंकी, ब्रृज क्षेत्र से फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़ महानगर, अलीगढ़ जिला, एटा और पश्चिम क्षेत्र से मेरठ और हापुड़ शामिल हैं। इनमें से छह पिछड़ी जाति के हैं। जबकि छह सामान्य और एक अनुसूचित जाति से हैं। भाजपा प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इसकी घोषणा की है। इसकी प्रतिलिपि संगठन से जुड़े लोगों को भी भेजी गई है।

कानपुर क्षेत्र से इन्हें दी गई जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की है। जिनमें कानपुर क्षेत्र के जालौन से उर्विजा दीक्षित को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही झांसी महानगर से सुधीर सिंह, हमीरपुर से शकुंतला निषाद और फतेहपुर से अन्नु श्रीवास्तव को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम क्षेत्र के जिलों में मेरठ से हरवीर पाल और हापुड़ से कविता मांघरे को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

बृज क्षेत्र के जिलों के जिलाध्यक्ष

बृज क्षेत्र के फिरोजाबाद जिले से उदय प्रताप सिंह, हाथरस से प्रेम सिंह कुशवाहा, अलीगढ़ महानगर से राजीव वर्मा, अलीगढ़ जिले से कृष्ण पाल सिंह लाल और एटा से प्रमोद गुप्ता को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि काशी क्षेत्र से जौनपुर जिले से अजीत प्रजापति और कौशांबी से धर्मराज मौर्या को यह जिम्मेदारी दी गई है। अवध क्षेत्र के बाराबंकी जिले से राम सिंह वर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 12:46 pm

Published on:

27 Nov 2025 12:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / उत्तर प्रदेश बीजेपी ने की 14 जिलाध्यक्षों के नामों घोषणा, 6 पिछड़ा, सात सामान्य, एक अनुसूचित को मौका

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘कमला पसंद’ के मालिक की बहू के सुसाइड केस में अपडेट: डायरी ने खोले राज! कभी खुला बिकता था पान मसाला अब अरबों में टर्नओवर

new twist in suicide case of kamala pasand owner daughter in law deepti chaurasia crime news
कानपुर

संयुक्त पुलिस आयुक्त का महिला आयोग की सदस्या को नोटिस, लिखा- आपको थाना के निरीक्षण का अधिकार नहीं

राज्य महिला आयोग की सदस्या अनीता गुप्ता (फोटो सोर्स- X अनीता गुप्ता)
कानपुर

दो भाइयों के ऊपर से निकला ट्रक, सिर धड़ से हो गया अलग, भीड़ ने ड्राइवर को पीटा

कानपुर

NCR की घोषणा: दिसंबर, जनवरी, और फरवरी में कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस सहित 20 ट्रेनें नहीं चलेंगी

मौसम की खराबी का असर ट्रेन के परिचालन पर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का कानपुर सबसे ठंडा जिला, देखें टॉप के पांच सबसे ठंडे जिले

ठंड में अलाव का सहारा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.