खेतों में गई 14 साल की लड़की को खींच कर ले गए दरिंदे! गैंगरेप के बाद दी जान से मारने की धमकी

पुलिस ने कहा कि शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि बुधवार को उनके घर पर कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम था। रात करीब 10 बजे, उनकी 14 साल की बेटी खेतों में गई थी। इस दौरान गांव के रवींद्र यादव, दीपू, अरुण उर्फ ​​भोला और निक्कू यादव उसे नहर के पास एक खेत में खींच ले गए और उसके साथ बलात्कार किया।