यूपी सरकार लिखी कार राहगीरों, वाहनों को टक्कर मारते निकली, मची अफरातफरी, कार चालक की पिटाई

UP government-written car hit people on road कानपुर में उत्तर प्रदेश सरकार लिखी कार सड़क पर ऐसी दौड़ी की चारों तरफ अफरातफरी मच गई। रास्ते में जो भी मिला उसको टक्कर मारते हुए कार आगे निकल रही थी। इसी बीच मोड़ पर बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे पिता को भी कार ने टक्कर मार दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गुसाई भीड़ ने कार का पीछा किया। लेकिन कर चालक रोकने की जगह स्पीड बढ़ा दिया। अंत में कार दीवार से टकराकर रुक गई। घटना के समय कार में दो लोग थे। जिसमें एक भागने में सफल रहा। लोगों ने कार चालक को पकड़ कर पिटाई कर दी। जो नाबालिग निकला। जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास थी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर को अपने कब्जे में लिया। परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। बताया गया कि किशोर चोरी छिपे घर से कार लेकर निकला था। मामला सैनपारा थाना क्षेत्र का है।