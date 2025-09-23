UP heavy rain alert: 29, 30 सितंबर 1 और 2 अक्टूबर मानसून की वापसी की बारिश, IMD warning

मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर से मौसम में परिवर्तन आएगा। 29, 30 सितंबर बारिश होने की संभावना है। जयमौसम विभाग के अनुसार सोमवार 29 सितंबर का तापमान 27 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दोपहर के बाद बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिर सके गिर सकती है। बारिश भी होगी। रात को भी बारिश होने की संभावना है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 70 प्रतिशत बारिश हो सकती है। 30 सितंबर मंगलवार का तापमान 26 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दिन में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। 70 प्रतिशत बारिश होने का भी अनुमान है। इसी प्रकार रात को भी 60 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।