UP heavy rain alert: 28 और 29 अक्टूबर को ताबड़तोड़ बारिश, इन जिलों के लिए भी चेतावनी जारी

UP heavy rain alert सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कल 28 अक्टूबर को कानपुर मंडल के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इनमें इस दौरान अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है। कानपुर मंडल के जिलों में औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात आते हैं। लोगों को बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। ‌