7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

UP heavy rain alert: आज रात 8.30 बजे से अगले तीन दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज रात 8.30 बजे से कल 8.30 बजे के बीच 9 जिलों में और दूसरे दिन 39 जिलों के लिए चेतावनी दी गई है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 07, 2025

भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

आईएमडी मौसम विभाग ने आठ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज रात 8:30 बजे से शुक्रवार की रात 8:30 बजे तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार दो दिन के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। जिसमें 39 जिले शामिल हैं। इनमें प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, कानपुर नगर, रायबरेली आदि जिले शामिल है।

इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

मौसम विभाग ने अभी-अभी अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज रात से कल 8 अगस्त तक के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बनारस, संत रविदास नगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। यह अलर्ट एक दिन के लिए जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

August month Public Holidays: 9, 10, 14, 15, 16, 17 अगस्त को रहेगा अवकाश, जानें वजह
कन्नौज
अगस्त महीने में सार्वजनिक अवकाश (फोटो सोर्स- पत्रिका)

दो दिनों के लिए जारी किया गया अलर्ट

जबकि 8 अगस्त से 9 अगस्त 2 दिनों के लिए अलग से चेतावनी दी गई है। जिसके अनुसार बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बनारस, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बलिया, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। यह अलर्ट आज 8 अगस्त 8:30 बजे से 9 अगस्त 8:30 बजे तक के लिए जारी किया गया है।

मौसम वैज्ञानिक ने बताया मौसमी मॉडल का संकेत

सीएसए कानपुर के मौसम विभाग के अनुसार 8 अगस्त की रात से कानपुर मंडल में भारी बारिश की संभावना है। पूरे मंडल में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसमी मॉडल इसी प्रकार का संकेत दे रहे हैं। सिस्टम यदि तेजी आती है तो कहीं-कहीं 8 अगस्त को भी भारी बारिश होने की संभावना है। आज उमस भरी गर्मी है। ‌हवाओं की गति करीब 12 से 14 किलोमीटर रहेगी।

ये भी पढ़ें

IMD का दिन का तीसरा अलर्ट: शाम 6 बजे के लिए जारी की गई चेतावनी, 21 जिलों मौसम का तांडव
कानपुर
मौसम विभाग का रेड अलर्ट (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब )

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 06:01 pm

Published on:

07 Aug 2025 05:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / UP heavy rain alert: आज रात 8.30 बजे से अगले तीन दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.