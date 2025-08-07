UP heavy rain alert: आज रात 8.30 बजे से अगले तीन दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी

जबकि 8 अगस्त से 9 अगस्त 2 दिनों के लिए अलग से चेतावनी दी गई है। जिसके अनुसार बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बनारस, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बलिया, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। यह अलर्ट आज 8 अगस्त 8:30 बजे से 9 अगस्त 8:30 बजे तक के लिए जारी किया गया है।