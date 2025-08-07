UP heavy rain alert: आज रात 8.30 बजे से अगले तीन दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी

आईएमडी मौसम विभाग ने आठ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज रात 8:30 बजे से शुक्रवार की रात 8:30 बजे तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार दो दिन के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। जिसमें 39 जिले शामिल हैं। इनमें प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, कानपुर नगर, रायबरेली आदि जिले शामिल है।
मौसम विभाग ने अभी-अभी अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज रात से कल 8 अगस्त तक के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बनारस, संत रविदास नगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। यह अलर्ट एक दिन के लिए जारी किया गया है।
जबकि 8 अगस्त से 9 अगस्त 2 दिनों के लिए अलग से चेतावनी दी गई है। जिसके अनुसार बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बनारस, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बलिया, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। यह अलर्ट आज 8 अगस्त 8:30 बजे से 9 अगस्त 8:30 बजे तक के लिए जारी किया गया है।
सीएसए कानपुर के मौसम विभाग के अनुसार 8 अगस्त की रात से कानपुर मंडल में भारी बारिश की संभावना है। पूरे मंडल में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसमी मॉडल इसी प्रकार का संकेत दे रहे हैं। सिस्टम यदि तेजी आती है तो कहीं-कहीं 8 अगस्त को भी भारी बारिश होने की संभावना है। आज उमस भरी गर्मी है। हवाओं की गति करीब 12 से 14 किलोमीटर रहेगी।