UP rain alert: अगले 60 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, इन 9 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश

UP IMD alert very heavy rain in these 9 districts आईएमडी मौसम विभाग के अनुसार टर्फ लाइन पंजाब के भटिंडा, अंबाला यूपी के सहारनपुर, वाराणसी, बिहार के डाल्टनगंज, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी जा रही है। इसके साथ ही 15 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार तीन जिलों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि 14 अगस्त को 6 जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने किसानों को भी अत्यधिक बारिश से अलर्ट किया है। जिसके अनुसार जानवरों को खुले में न जाने दे और खेतों में कीटनाशक पदार्थ का छिड़काव न करें।