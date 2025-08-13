Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

UP rain alert: अगले 60 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, इन 9 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश

UP IMD alert very heavy rain in these 9 districts आईएमडी मौसम विभाग ने अगले 60 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज रात से भारी बारिश होने की संभावना है। जिसका असर 15 अगस्त तक दिखाई पड़ेगा। इन जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है ।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 13, 2025

UP IMD alert very heavy rain in these 9 districts आईएमडी मौसम विभाग के अनुसार टर्फ लाइन पंजाब के भटिंडा, अंबाला यूपी के सहारनपुर, वाराणसी, बिहार के डाल्टनगंज, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी जा रही है। इसके साथ ही 15 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार तीन जिलों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि 14 अगस्त को 6 जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने किसानों को भी अत्यधिक बारिश से अलर्ट किया है। जिसके अनुसार जानवरों को खुले में न जाने दे और खेतों में कीटनाशक पदार्थ का छिड़काव न करें।

इन जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई जिले में अत्यधिक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ जिले के लिए भी अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार इन जिलों में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। भारी बारिश होने की संभावना है।

खड़ी फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह

सीएसए कानपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने किसानों को सलाह दी है कि खड़ी फसलों की सिंचाई न करें। इसके साथ ही कीटनाशक, रोगनाशक, खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव ना करें। खरीफ की खड़ी फसलों बारिश का पानी ना भरने दें। अत्यधिक वर्षा जल के खड़ी फसल को बचाने के लिए निकासी की भी उचित व्यवस्था करें। पशुपालकों को भी के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। उन्हें बांध कर रखने की सलाह दी गई है। जिसके अनुसार अपने जानवरों को खुले स्थान पर न जाने दें। बिजली के पोल के पास पशुओं को ना बांधे। इसके साथ ही झील, तालाब में भी जाने से रोकें।‌

Published on:

13 Aug 2025 07:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / UP rain alert: अगले 60 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, इन 9 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश

