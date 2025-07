UP Mausam news: इन जिलों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम का triple attack

Heavy to very heavy rain warning for these districts आईएमडी ने आज के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज 30 मिली मीटर बारिश होने की संभावना है। जबकि 31 जुलाई को भी रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर में आज बारिश होगी‌। बोले टर्फ लाइन के हिमालय तलहटी पहुंचने की संभावना है। जिससे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। कल 29 जुलाई को एयर फोर्स स्टेशन पर सबसे अधिक छह मिलीमीटर बारिश हुई है। जबकि नौबस्ता में 4.1, सिविल लाइन में 3.2, सीएसए ऑब्जर्वेटरी में 3 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई है।‌ औसत बारिश 5.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। ‌