Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

UP News: अस्पताल के बाथरूम में मिली नर्स की लाश; जानिए, क्या है पूरा मामला

UP News: अस्पताल के बाथरूम में नर्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को संदेह है कि नर्स ने सुसाइड किया है। जानिए पूरा मामला क्या है?

कानपुर

Harshul Mehra

Aug 18, 2025

crime scene
प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित एक अस्पताल के बाथरूम में रविवार को एक 21 साल की नर्स मृत मिली। पुलिस को संदेह है कि नर्स ने आत्महत्या की है।

बिहार जिले की रहने वाली थी मृतका

पुलिस की माने तो मूल रूप से बिहार के सीवान जिले की रहने वाली चांदनी पिछले एक महीने से कानपुर के लाजपत नगर स्थित एक अस्पताल में काम कर रही थी। वह पिछले छह सालों से रावतपुर में लक्ष्मी गुप्ता नाम की एक महिला के परिवार के साथ रह रही थी।

ये भी पढ़ें

एक के बाद एक बरसाते चले गए टोलकर्मी आर्मी के जवान पर थप्पड़; मन नहीं भरा तो पैरों पर चलाया डंडा, वीडियो वायरल
मेरठ
Live video

अस्पताल के बाथरूम में मिला महिला नर्स का शव

चांदनी शनिवार रात काम पर गई थी, लेकिन अगली सुबह शिफ्ट ओवर होने के बाद उसका पता नहीं चला। जब उसके सहकर्मियों ने उसकी तलाश शुरू की, तो उन्हें अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित एक निजी कमरे के बाथरूम का दरवाजा टूटा हुआ मिला। अंदर चांदनी का शव जमीन पर पड़ा था।

मामले की जांच जारी

पुलिस को घटनास्थल से इंजेक्शन और दवाइयां मिलीं। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया, यह जहर का इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या का मामला लग रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने अभी तक घटना के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है।

ये भी पढ़ें

ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह
लखनऊ
Utter Pradesh News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 04:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / UP News: अस्पताल के बाथरूम में मिली नर्स की लाश; जानिए, क्या है पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.