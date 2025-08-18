यूपी पुलिस में बंपर भर्ती: जानें न्यूनतम योग्यता, शारीरिक मापदंड, फिजिकल टेस्ट, आवेदन की अंतिम तारीख

UPPRPB sub inspector recruitment notification उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 4543 पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह भर्ती उप निरीक्षक पद के लिए हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2025 है। जिसकी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। UPPRPB से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के रहने वाले मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य प्रदेशों से आने वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के लिए पात्र होंगे। भर्ती बोर्ड से जारी निर्देशों के अनुसार न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए। जिसकी गणना 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग, राज्य कर्मचारियों को उम्र में 5 वर्ष की छूट मिलेगी।