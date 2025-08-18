Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

यूपी पुलिस में बंपर भर्ती: जानें न्यूनतम योग्यता, शारीरिक मापदंड, फिजिकल टेस्ट, आवेदन की अंतिम तारीख

UPPRPB police recruitment notification यूपी पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जानें न्यूनतम योग्यता, फिजिकल टेस्ट, न्यूनतम शारीरिक मापदंड, आवेदन शुल्क के विषय में-

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 18, 2025

उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन (फोटो सोर्स- 'X' सोशल मीडिया)
फोटो सोर्स- 'X' सोशल मीडिया)

UPPRPB sub inspector recruitment notification उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 4543 पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह भर्ती उप निरीक्षक पद के लिए हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2025 है। जिसकी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। UPPRPB से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के रहने वाले मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य प्रदेशों से आने वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के लिए पात्र होंगे। भर्ती बोर्ड से जारी निर्देशों के अनुसार न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए। जिसकी गणना 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग, राज्य कर्मचारियों को उम्र में 5 वर्ष की छूट मिलेगी।

आवेदन शुल्क कितना?

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य वर्ग को आवेदन शुल्क 500 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपए है। जिसका भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के अतिरिक्त ऑफलाइन भी हो सकता है।

फिजिकल टेस्ट की शर्तें

नोटिफिकेशन के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। जबकि महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी।

शारीरिक मापदंड की शर्तें

नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर और एसटी वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है‌। जबकि महिलाओं के लिए सामान्य वर्ग में 152 सेंटीमीटर और उत्तर प्रदेश के एसटी वर्ग के लिए 147 सेंटीमीटर है। अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए सीना 79 सेंटीमीटर और एससी वर्ग के लिए 77 सेंटीमीटर मांगी गई है। सीना का फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम मांगा गया है।

न्यूनतम योग्यता इस प्रकार

उप निरीक्षक की भर्ती में न्यूनतम योग्यता स्नातक रखी गई है‌। वांछनीय योग्यता में 'ओ' लेवल का प्रमाण पत्र की मांग की गई है। जो डीओएसीसी (DOACC) या एनआईईएलआईटी (NIELIT) का होना चाहिए। इसके साथ ही प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' स्तर का सर्टिफिकेट हो। सफल अभ्यर्थियों को उप निरीक्षक पद के 9300 से 34800 का वेतनमान मिलेगा ग्रेड पे 4200 रुपए है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2025 07:41 am

Published on:

18 Aug 2025 07:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / यूपी पुलिस में बंपर भर्ती: जानें न्यूनतम योग्यता, शारीरिक मापदंड, फिजिकल टेस्ट, आवेदन की अंतिम तारीख

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.