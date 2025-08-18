यूपी पुलिस में बंपर भर्ती: जानें न्यूनतम योग्यता, शारीरिक मापदंड, फिजिकल टेस्ट, आवेदन की अंतिम तारीख

UPPRPB sub inspector recruitment notification उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 4543 पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह भर्ती उप निरीक्षक पद के लिए हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2025 है। जिसकी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। UPPRPB से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के रहने वाले मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य प्रदेशों से आने वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के लिए पात्र होंगे। भर्ती बोर्ड से जारी निर्देशों के अनुसार न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए। जिसकी गणना 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग, राज्य कर्मचारियों को उम्र में 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य वर्ग को आवेदन शुल्क 500 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपए है। जिसका भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के अतिरिक्त ऑफलाइन भी हो सकता है।
नोटिफिकेशन के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। जबकि महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी।
नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर और एसटी वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। जबकि महिलाओं के लिए सामान्य वर्ग में 152 सेंटीमीटर और उत्तर प्रदेश के एसटी वर्ग के लिए 147 सेंटीमीटर है। अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए सीना 79 सेंटीमीटर और एससी वर्ग के लिए 77 सेंटीमीटर मांगी गई है। सीना का फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम मांगा गया है।
उप निरीक्षक की भर्ती में न्यूनतम योग्यता स्नातक रखी गई है। वांछनीय योग्यता में 'ओ' लेवल का प्रमाण पत्र की मांग की गई है। जो डीओएसीसी (DOACC) या एनआईईएलआईटी (NIELIT) का होना चाहिए। इसके साथ ही प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' स्तर का सर्टिफिकेट हो। सफल अभ्यर्थियों को उप निरीक्षक पद के 9300 से 34800 का वेतनमान मिलेगा ग्रेड पे 4200 रुपए है।