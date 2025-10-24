UP rain alert: मौसम विभाग का अलर्ट, 27 और 28 अक्टूबर को इन जिलों में होगी बारिश

UP rain alert मौसम विभाग में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। जिसके कारण कानपुर मंडल के जिलों में 27 और 28 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है। कानपुर मंडल से जिलों में कानपुर नगर, कानपुर देहात के अतिरिक्त इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया जिले शामिल है। आईएमडी के हवाले से सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान तापमान में भी कमी आएगी। उत्तर उपस्थित दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। ऊंचे आसमान पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। प्रदूषण बढ़ने की भी संभावना है।