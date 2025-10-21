UP rain: अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहा मौसमी सिस्टम, 28, 29 और 30 अक्टूबर को बारिश

Weather system of Arabian Sea and Bay of Bengal मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर महीने के अंत में बारिश होने की संभावना है। कुछ मौसमी सिस्टम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बना रहे हैं। इनके आगे बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश सहित अन्य क्षेत्र में बारिश है हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल में 28, 29 और 30 नवंबर को बारिश होने की संभावना है। जिसके बाद मौसम में परिवर्तन आएगा तापमान में भी कमी आएगी। आज कानपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री बना हुआ है आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं बारिश की कोई संभावना नहीं है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मौसम विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि बारिश होने या उत्तर पश्चिम हवाओं के चलने से प्रदूषण खत्म होगा। 28 29 और 30 अक्टूबर को कानपुर मंडल के जिलों में इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया में बारिश होने की संभावना है।