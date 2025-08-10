हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र से मानसून ने लिया खतरनाक रूप दो दिन की शांति के बाद

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में 74 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने के साथ आंधी चल सकती है। रात को भी बारिश की संभावना है। 6 मिमी बारिश हो सकती है। 80 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। मंगलवार 12 अगस्त का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। 60 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। रात में भी 60 प्रतिशत बारिश हो सकती है। बुधवार 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच लगातार बारिश होने की संभावना है।