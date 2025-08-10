हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र से मानसून ने लिया खतरनाक रूप दो दिन की शांति के बाद

UP weather Low air pressure, monsoon takes dangerous form मौसम विभाग ने 12 और 13 अगस्त के लिए अलर्ट जारी किया है जिसके अनुसार कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया और आसपास के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। हवा का नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। जिसका असर कानपुर मंडल के जिलों में दिखाई पड़ेगा। इसके साथ ही कई राज्यों में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो जाएगा।
कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने आज 10 और 11 अगस्त को मौसम को लेकर जानकारी दी है। जिसके अनुसार आज रविवार और सोमवार को बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस दौरान धूप भी निकलेगी। तापमान में वृद्धि होगी। छुटपुट बारिश भी होने की संभावना है। लेकिन 12 अगस्त से मौसम एक बार फिर बदलेगा। जब पूरे कानपुर मंडल के जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी।
मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 12, 13 और 14 अगस्त को करीब 30 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड होने की संभावना है। बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां आज भी हो सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में आजमगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, कौशांबी, कुशीनगर में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। आज और कल भारी बारिश की संभावना नहीं है। हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। देर रात बारिश होने की संभावना है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 41 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार सोमवार का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में 74 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने के साथ आंधी चल सकती है। रात को भी बारिश की संभावना है। 6 मिमी बारिश हो सकती है। 80 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। मंगलवार 12 अगस्त का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। 60 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। रात में भी 60 प्रतिशत बारिश हो सकती है। बुधवार 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच लगातार बारिश होने की संभावना है।