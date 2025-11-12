UP weather: इटावा सबसे ठंडा और कानपुर सबसे गर्म जिला, पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली हवाओं का असर, सुबह-शाम छाया रहेगा धुंध

UP weather forecast मौसम विभाग के अनुसार इटावा प्रदेश में सबसे ठंडा जिला रहा। जबकि कानपुर और बहराइच सबसे गर्म जिलों में शामिल है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि ‌उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं पूरे गंगा के मैदानी भागों में अपना असर डाल रही है। जिससे तापमान में भारी गिरावट आ रही है। सुबह और शाम को धुंध छाए रहने की संभावना है। कहीं-कहीं रात का तापमान औसत न्यूनतम तापमान से 7 से 8 डिग्री कम है। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर असर डाल रही है। सुबह और शाम को ठंड का असर दिखाई पड़ेगा। कानपुर मंडल के जिले इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात औरैया का भी मौसम इसी प्रकार का रहेगा।