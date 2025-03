कानपुर मौसम अपडेट: 14 मार्च तक तापमान 20 से 37 डिग्री के बीच, होली में कैसा रहेगा मौसम?

UP weather, Temperature 20 to 37 degrees till March 14, hot weather during Holi आईएमडी में मौसम को लेकर अपडेट किया है जिसके अनुसार कानपुर में 14 मार्च तक तापमान में काफी वृद्धि होगी अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री रहने का अनुमान है होली के अवसर पर गर्मी पड़ने की संभावना है।

कानपुर•Mar 08, 2025 / 10:33 am• Narendra Awasthi

UP weather: Temperature 20 to 37 degrees till March 14, hot weather during Holi मौसम विभाग के अनुसार 12 मार्च से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम खराब होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अभी हल्का-फुल्का सिस्टम नजर आ रहा है। जैसे ही कोई बड़ा परिवर्तन होगा। अपडेट किया जाएगा। लेकिन कानपुर मंडल में मौसम गर्म रहने की संभावना है। 9 मार्च को आने वाला पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के मौसम को प्रभावित करेगा। जिसका असर मैदानी भागों में भी दिखाई पड़ेगा। दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। कानपुर देहात में 14 मार्च तक मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। जब अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री रहने का अनुमान है। जो सामान अधिक है।

