इंस्पेक्टर ने कहा जान लो, पहचान लो, भागते फिरोगे, करीब ढाई सौ की भीड़ पर हुआ मुकदमा

Villagers gone to ask for electricity कानपुर में बीती रात ढाई सौ से तीन सौ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके पहले का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें इंस्पेक्टर बोल रहे हैं कि जान लो, पहचान लो द्वारे द्वारे भागते फिरोगे। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा कि तहरीर लेकर सब पर मुकदमा दर्ज करो। मामला बिजली कटौती को लेकर है जिसके लिए सैकड़ो की संख्या में उपभोक्ता सब स्टेशन पहुंच गए जहां उन्होंने बिजली की मांग की सहायक पुलिस आयुक्त उत्पन्न की ने बताया कि कर्मचारियों को डराने धमकाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा हैं। सूचना प्रमुख के पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझने का प्रयास किया बिजली अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ‌मामला सचेंडी थाना क्षेत्र का है।