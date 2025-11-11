सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 3 साल की बच्ची का अपहरण, महिला की सूचना, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

फोटो सोर्स- पत्रिका
Kanpur Central Railway station कानपुर में पत्नी ने पति को जेल भिजवाने के लिए ऐसी साजिश रची। डायल 112 पर रात के 2 बजे सूचना दी कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन से उनकी 3 साल की बेटी का अपहरण हो गया। रेलवे स्टेशन से बेटी के अपहरण की सूचना मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने महिला से पूछताछ की। पांच टीमें गठित की गईं। एक टीम ने महिला से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पता चला कि उसका अपने पति से विवाद है। पुलिस पूछताछ करते हुए पति के पास पहुंची। जहां बेटी मिल गई। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह पति को फंसाना चाहती थी। मामला सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। महिला बिहार राज्य की रहने वाली है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर से बिहार की रहने वाली महिला ने डायल 112 पर जानकारी दी कि उसकी 3 साल की बेटी को प्लेटफार्म नंबर 8 और 9 से अपहरण कर लिया गया। रेलवे स्टेशन से बेटी के अपहरण की सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची। उन्होंने महिला से पूछताछ की। 300 सीसीटीवी फुटेज को भी देखा गया। जीआरपी थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह ने बताया कि बच्ची को खोजने के लिए पांच टीमें गठित की गई।
महिला से पूछताछ के दौरान जानकारी हुई कि वह कन्नौज में रहती है और उसका पति से विवाद है। सर्विलांस टीम को भी जांच में लगाया गया। एक टीम कन्नौज के लिए रवाना की गई। जहां से गायब बच्ची अपने पिता के साथ घर में मिली। जीआरपी पिता और पुत्री को लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची।
थाना प्रभारी ने बताया कि पति-पत्नी को आमने-सामने बैठकर बातचीत कराई गई। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। जीआरपी ने महिला को चेतावनी दी कि इस प्रकार की झूठी खबर पुलिस को ना दें। वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवार वाले महिला के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहते थे। इसकी लिखित जानकारी उन्होंने पुलिस को दे दी। जिसके बाद महिला को वहां से जाने दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग