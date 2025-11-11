सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 3 साल की बच्ची का अपहरण, महिला की सूचना, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Kanpur Central Railway station कानपुर में पत्नी ने पति को जेल भिजवाने के लिए ऐसी साजिश रची। डायल 112 पर रात के 2 बजे सूचना दी कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन से उनकी 3 साल की बेटी का अपहरण हो गया। रेलवे स्टेशन से बेटी के अपहरण की सूचना मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने महिला से पूछताछ की। पांच टीमें गठित की गईं। एक टीम ने महिला से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पता चला कि उसका अपने पति से विवाद है। पुलिस पूछताछ करते हुए पति के पास पहुंची। जहां बेटी मिल गई। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह पति को फंसाना चाहती थी। मामला सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। महिला बिहार राज्य की रहने वाली है।‌