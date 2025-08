Weather update: 4 और 5 अगस्त को मौसम का ट्रिपल अटैक, जानें कैसा रहेगा मौसम?

Triple attack of weather on 4 and 5 August आईएमडी मौसम विभाग ने के अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे दो से 6 अगस्त के बीच तेज हवा चलने की संभावना है स्थानीय स्तर पर गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगे 16.8 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। आज कानपुर के एयर फोर्स स्टेशन में 61.8 नौबस्ता में 21.9 बर्रा में 17 मिली मीटर, सिविल लाइन में 18.3 मिली मीटर बारिश रिकार्ड की गई। 3 से 5 अगस्त के बीच कानपुर मंडल में 20 से 38 मिली मीटर बारिश होने की संभावना है। इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात में यही स्थिति रहेगी।