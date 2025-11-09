Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

वेलकम टू क्वीर प्राइड परेड: ट्रांसजेंडरों का यह रूप देख चौंक गए लोग, सोलह श्रृंगार करके निकली सड़क पर

कानपुर वेलकम टू क्वीर प्राइड वॉक में 10 जिलों के 400 ट्रांसजेंडरों ने भाग लिया। इस मौके पर सोलह श्रृंगार करके सड़क पर नाचते कूदते चल रही थी। इस मौके पर उन्होंने सरकार से मदद की मांग की।।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 09, 2025

सोलह सिंगार करके निकली ट्रांसजेंडर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

कानपुर में औरैया, उन्नाव, फतेहपुर, झांसी कन्नौज और उसके आसपास दस जिलों के ट्रांसजेंडर ने परेड निकाली। जिसमें 16 श्रृंगार करके लेस्बियन, गे बाय, सेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर क्वीर सड़क पर निकले। कोई लहंगा पहने तो कोई साड़ी पहन कर चल रही थी। कई ट्रांसजेंडर सूट में दिखाई पड़े। इस मौके पर उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन के अनुज पांडे ने बताया कि उन लोगों की पहचान सामने आने के बाद इतना मजबूर कर दिया जाता है कि उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है। यह परेड पिछले 3 साल से निकल जा रही है। सरकार ट्रांसजेंडरों की मदद करें। उनके लिए शेल्टर होम बनवाया जाए।

क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले निकली यात्रा

उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले ट्रांसजेंडरों की परेड निकाली गई। इस मौके पर दूल्हा-दुल्हन की तरह सज कर ट्रांसजेंडर परेड में शामिल हुए। कई ट्रांसजेंडर सोलह श्रृंगार करके सड़क पर निकली थी। नाचते हुए ट्रांसजेंडर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। यह यात्रा नाना राव पार्क से आईएमएफ भवन के बीच निकाली गई। फेडरेशन की तरफ से बोलते हुए अनुज पांडे ने बताया कि यह यात्रा पिछले 2 साल से निकाली जा रही है। तीसरी यात्रा कानपुर में आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रांसजेंडरों खेत में कदम उठाए। शेल्टर होम की व्यवस्था की जाए। ‌

10 जिलों के 400 ट्रांसजेंडरों ने भाग लिया

कानपुर वेलकम टू क्वीर प्राइड वॉक में शामिल ट्रांसजेंडरों ने अपनी फोटो खींचे, वीडियो भी बनवाया। लोगों को ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति सम्मान देने का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने टैटू भी बनवाया। लहंगा-चुनरी, पैंट-शर्ट पहनकर डांस करते हुए आगे बढ़ रही थी। परेड में 10 जिलों से करीब 400 ट्रांसजेंडर में भाग ले रही थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 02:59 pm

Published on:

09 Nov 2025 02:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / वेलकम टू क्वीर प्राइड परेड: ट्रांसजेंडरों का यह रूप देख चौंक गए लोग, सोलह श्रृंगार करके निकली सड़क पर

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘अम्मी-अब्बू …मुझे माफ कर देना, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया’, लिखकर दी जान

कानपुर

कानपुर में हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ लिखना युवक को पड़ा भारी, कपड़े उतारे, जमीन पर गिराया, पैर रख की पिटाई

युवक की पिटाई (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur commissionrate police)
कानपुर

स्कूली बच्चों से भरी कार अनियंत्रित होकर पलटी, नौ बच्चे घायल, तीन कानपुर रेफर, ड्राइवर गिरफ्तार

स्कूली बच्चों से भरी कार दुर्घटनाग्रस्त (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर देहात पुलिस)
कानपुर

कौन हैं निलंबित DSP ऋषिकांत शुक्ला? SIT जांच में चौंकाने वाले खुलासे; कैसे की 100 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा?

know about suspended dsp rishikant shukla shocking revelations in sit investigation
कानपुर

यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की घोषणा: सोमवार 24 नवंबर को विद्यालयों में अवकाश

24 नवंबर को स्कूलों में छुट्टी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.