वेलकम टू क्वीर प्राइड परेड: ट्रांसजेंडरों का यह रूप देख चौंक गए लोग, सोलह श्रृंगार करके निकली सड़क पर

कानपुर में औरैया, उन्नाव, फतेहपुर, झांसी कन्नौज और उसके आसपास दस जिलों के ट्रांसजेंडर ने परेड निकाली। जिसमें 16 श्रृंगार करके लेस्बियन, गे बाय, सेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर क्वीर सड़क पर निकले। कोई लहंगा पहने तो कोई साड़ी पहन कर चल रही थी। कई ट्रांसजेंडर सूट में दिखाई पड़े। इस मौके पर उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन के अनुज पांडे ने बताया कि उन लोगों की पहचान सामने आने के बाद इतना मजबूर कर दिया जाता है कि उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है। यह परेड पिछले 3 साल से निकल जा रही है। सरकार ट्रांसजेंडरों की मदद करें। उनके लिए शेल्टर होम बनवाया जाए।