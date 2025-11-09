वेलकम टू क्वीर प्राइड परेड: ट्रांसजेंडरों का यह रूप देख चौंक गए लोग, सोलह श्रृंगार करके निकली सड़क पर

फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर में औरैया, उन्नाव, फतेहपुर, झांसी कन्नौज और उसके आसपास दस जिलों के ट्रांसजेंडर ने परेड निकाली। जिसमें 16 श्रृंगार करके लेस्बियन, गे बाय, सेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर क्वीर सड़क पर निकले। कोई लहंगा पहने तो कोई साड़ी पहन कर चल रही थी। कई ट्रांसजेंडर सूट में दिखाई पड़े। इस मौके पर उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन के अनुज पांडे ने बताया कि उन लोगों की पहचान सामने आने के बाद इतना मजबूर कर दिया जाता है कि उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है। यह परेड पिछले 3 साल से निकल जा रही है। सरकार ट्रांसजेंडरों की मदद करें। उनके लिए शेल्टर होम बनवाया जाए।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले ट्रांसजेंडरों की परेड निकाली गई। इस मौके पर दूल्हा-दुल्हन की तरह सज कर ट्रांसजेंडर परेड में शामिल हुए। कई ट्रांसजेंडर सोलह श्रृंगार करके सड़क पर निकली थी। नाचते हुए ट्रांसजेंडर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। यह यात्रा नाना राव पार्क से आईएमएफ भवन के बीच निकाली गई। फेडरेशन की तरफ से बोलते हुए अनुज पांडे ने बताया कि यह यात्रा पिछले 2 साल से निकाली जा रही है। तीसरी यात्रा कानपुर में आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रांसजेंडरों खेत में कदम उठाए। शेल्टर होम की व्यवस्था की जाए।
कानपुर वेलकम टू क्वीर प्राइड वॉक में शामिल ट्रांसजेंडरों ने अपनी फोटो खींचे, वीडियो भी बनवाया। लोगों को ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति सम्मान देने का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने टैटू भी बनवाया। लहंगा-चुनरी, पैंट-शर्ट पहनकर डांस करते हुए आगे बढ़ रही थी। परेड में 10 जिलों से करीब 400 ट्रांसजेंडर में भाग ले रही थी।
