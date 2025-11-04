शातिर चोर ने पहले रेकी की फिर चोरी की घटना दिया अंजाम, 20 लाख के जेवर, 182420 रुपए नगद बरामद

Unnao: Jewellery worth Rs 20 lakh recovered में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से 20 लाख रुपए के जेवर और 182420 नगद बरामद किए हैं। चोरी की घटना 1 नवंबर को हुई थी। इस संबंध में थाने में तहरीर देकर पीड़ित ने बताया था कि घर की ऊपरी मंजिल में घर के सदस्य काम में लगे थे। इसी बीच अज्ञात चोर घर में घुसकर सोने-चांदी के जेवर और नगदी चुरा ले गया। चोरी की घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक ने थाना पुलिस, स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम बनाई। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस चोर तक पहुंच पाई। मामला सफीपुर कोतवाली क्षेत्र का है।