उन्नाव

शातिर चोर ने पहले रेकी की फिर चोरी की घटना दिया अंजाम, 20 लाख के जेवर, 182420 रुपए नगद बरामद

Unnao crime news उन्नाव में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। जिसने रेकी करके पहले पूरी जानकारी प्राप्त की और फिर 20 लाख के जेवर और लाखों की नगदी की चोरी की घटना अंजाम दिया।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Nov 04, 2025

पुलिस की ग्राफ्ट में आरोपी (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया

Unnao: Jewellery worth Rs 20 lakh recovered में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से 20 लाख रुपए के जेवर और 182420 नगद बरामद किए हैं। चोरी की घटना 1 नवंबर को हुई थी। इस संबंध में थाने में तहरीर देकर पीड़ित ने बताया था कि घर की ऊपरी मंजिल में घर के सदस्य काम में लगे थे। इसी बीच अज्ञात चोर घर में घुसकर सोने-चांदी के जेवर और नगदी चुरा ले गया। चोरी की घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक ने थाना पुलिस, स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम बनाई। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस चोर तक पहुंच पाई। मामला सफीपुर कोतवाली क्षेत्र का है।

मोटेश्वर मंदिर गया था दर्शन के लिए

उत्तर प्रदेश के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राहतगंज निवासी गौरव कुमार गुप्ता ने सफीपुर थाना में तहरीर देकर बताया कि बीते 1 नवंबर को सुबह करीब 8 बजे मोटेश्वर मंदिर में पूजा के लिए गया था। घर के अन्य सदस्य तीसरी मंजिल पर कार्य में लगे हुए थे। इसी बीच एक अज्ञात चोर घर में घुसा और सोने-चांदी के जेवर और नगदी चुरा ले गया। मिली तहरीर के आधार पर सफीपुर पुलिस ने संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। एसपी ने सफीपुर कोतवाली पुलिस, स्वाट और सर्विलांश की संयुक्त टीम बनाकर घटना के खुलासा करने का निर्देश दिया।

सीसीटीवी फुटेज से चोर आया गिरफ्त में

संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोर तक पहुंचने की कोशिश की, जिसमें सफलता मिली। सीसीटीवी फुटेज में आए फोटो के आधार पर चोर की पहचान बदल यादव पुत्र राकेश यादव सफियापुर थाना सफीपुर के रूप में हुई। पुलिस ने जाल बिछाकर सदर कोतवाली क्षेत्र के कृष्ण नगर से गिरफ्तार किया।

क्या कहता है शातिर चोर?

पुलिस की पूछताछ में बादल यादव ने बताया कि वह पिछले कई दिनों से राहतगंज कस्बे में गौरव गुप्ता के घर की रेकी कर रहा था। जिससे उसे जानकारी हुई कि गौरव गुप्ता सुबह के समय दरवाजा खुला छोड़कर मंदिर दर्शन करने के लिए जाता है। मौका देखकर वह घर में घुस गया और ऊपर जाकर गेट को बंद कर दिया। जिससे कि कोई नीचे ना आ सके। इसके बाद उसने अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर और नगदी चोरी करके अपनी मोटर अपाचे मोटरसाइकिल से भाग निकला। चोरी का सामान उसने सफियापुर स्थित एक बैग में पेड़ के नीचे छुपा कर रखा था। लेकिन उसे बेचने में सफलता नहीं मिली।

बरामद सामग्री की कीमत करीब 20 लाख?

पुलिस को बादल यादव की निशानदेही पर बाग से 15 कान के झाले, 17 जोड़ी सोने के कान के बाला, 17 जोड़ी सोने की अंगूठी, एक सोने की अंगूठी, लॉकेट, पैडल, 33 सोने की चैन, एक सोने की मंगलसूत्र, एक पेंडल, सोने की चैन, चूड़ी के तीन लटकन, एक सोने की कंगन, एक जोड़ी पायल, चांदी का एक विक्टोरिया सिक्का और 182420 नगद बरामद किए। पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 10 हजार नगद देने की घोषणा की है।

Published on:

04 Nov 2025 04:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / शातिर चोर ने पहले रेकी की फिर चोरी की घटना दिया अंजाम, 20 लाख के जेवर, 182420 रुपए नगद बरामद

