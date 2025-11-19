5 साल के मासूम का सिर के धड़ से अलग, चादर हटाते ही पिता की निकली चीख… ये मेरा बेटा नहीं

हादसा मंगलवार तड़के 3.20 बजे कानपुर के अरौल क्षेत्र में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हुआ। दिल्ली के आनंद विहार से बिहार के सिवान जा रही स्लीपर बस (BR21P9389) तेज रफ्तार में थी। बस में कुल 45 यात्री सवार थे। अचानक बस डिवाइडर पर चढ़ी और अनियंत्रित होकर पलट गई। टक्कर की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और कई यात्री दब गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 साल के अनुराग, 20 वर्षीय नसीम आलम (बिहार) और 26 वर्षीय शशि कुमार (पश्चिम बंगाल) शामिल हैँ। जबकि 6 बच्चों सहित 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कई की हालत गंभीर बनी हुई है।