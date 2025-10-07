गर्लफ्रेंड के साथ होटल से निकल रहा युवक, पत्नी ने बीच सड़क पर सिखाया सबक

Kanpur High voltage drama कानपुर में बीच सड़क पर साड़ी और सलवार सूट पहने दो महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई हो रही थी। एक दूसरे के बाल पकड़कर नोच रही थी। मौके पर एक युवक भी खड़ा था। जो तमाशबीन बना खड़ा रहा। लेकिन झगड़े की शुरुआत युवक के झापड़ से हुई। लगभग 1 घंटे चले तमाशा के बाद मामला शांत हुआ। राहगीरों ने मौके पर खड़े युवक को भाग जाने की सलाह दी। घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र की है।