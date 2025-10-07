गर्लफ्रेंड के साथ होटल से निकल रहा युवक, पत्नी ने बीच सड़क पर सिखाया सबक

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब
Kanpur High voltage drama कानपुर में बीच सड़क पर साड़ी और सलवार सूट पहने दो महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई हो रही थी। एक दूसरे के बाल पकड़कर नोच रही थी। मौके पर एक युवक भी खड़ा था। जो तमाशबीन बना खड़ा रहा। लेकिन झगड़े की शुरुआत युवक के झापड़ से हुई। लगभग 1 घंटे चले तमाशा के बाद मामला शांत हुआ। राहगीरों ने मौके पर खड़े युवक को भाग जाने की सलाह दी। घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल के सामने बीच सड़क उस समय अखाड़ा बन गया। जब पत्नी अपने पति को ढूंढते हुए होटल के सामने पहुंच गई। जहां पति प्रेमिका के साथ होटल से बाहर निकल रहा था। यह देख पत्नी नाराज हो गई और पति से बहस करने लगी। इस पर पति ने झापड़ मार दिया।
इस पर नाराज पत्नी ने प्रेमिका को झापड़ मार दिया। इसके बाद दोनों के बीच जमकर हाथापाई शुरू हो गई। एक दूसरे के बाल पड़कर नोचने लगे। करीब 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा। राहगीरों ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया। युवक को मौके से भगा दिया।
महिला (पत्नी) ने बताया कि उसकी शादी 2018 में हुई थी और तीन बच्चे हैं। 2 दिन पहले ही राजकोट से उसका पति दिवाली त्योहार पर घर गांव आया था। आज सुबह प्रेमिका से मिलने के लिए नरवल रोड स्थित होटल में आया था। शक होने पर वह भी पीछे-पीछे चली आई। जहां दोनों को रंग यहां पकड़ा।
