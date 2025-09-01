Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

कानपुर की महिला इस स्कूल में एडमिशन के लिए पहुंची मुख्यमंत्री के दरबार, वीडियो वायरल

Woman reached Chief Minister court with her daughter कानपुर की महिला अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन के लिए मुख्यमंत्री के जनता दरबार पहुंची। मुख्यमंत्री ने बच्ची से पूछा कि क्या बनना चाहती हो। बच्ची ने बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहती है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 01, 2025

मुख्यमंत्री और मायरा के बीच बातचीत (फोटो सोर्स- 'X' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो ग्रैब)

Woman reached Chief Minister court with her daughter कानपुर की रहने वाली महिला अपनी बेटी के साथ मुख्यमंत्री आवास पर फरियाद लेकर पहुंची। जहां उनकी फरियाद को मुख्यमंत्री ने सुना। महिला ने बताया कि वह अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आई है। जो डॉक्टर बनना चाहती है। मुख्यमंत्री ने बेटी से भी बातचीत की और पूछा क्या बनना चाहती हो? इस पर बच्ची ने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। इतना कहते ही हुआ शर्मा गई। मुख्यमंत्री ने एडमिशन कराने का आश्वासन दिया। एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत के दौरान बिटिया ने बताया कि बाबा ने कहा है कि एडमिशन हो जाएगा।‌

मासूम की मासूमियत देख मुस्कुराने लगे योगी

उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कानपुर की रहने वाली नेहा अपनी बेटी मायरा के साथ जनता दर्शन में पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेहा से उनकी समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त की। नेहा ने बताया कि वह अपनी बेटी के एडमिशन में मदद मांगने के लिए आई थी। जिसका एडमिशन वह स्कॉर्ट्स वर्ल्ड स्कूल में कराना चाहती है। इस पर मुख्यमंत्री बगल में बैठी मायरा से पूछा- क्या बनना चाहती हो? इस पर मायरा ने कहा कि डॉक्टर बनना चाहती है।

मायरा डॉक्टर बनना चाहती है

मायरा की से बात करने लगे और उनसे पूछा कि क्या बनना चाहती हो। इस पर मायरा ने कहा वह डॉक्टर बनना चाहती है। इस पर मुख्यमंत्री मुस्कुराने लगे। नेहा ने कहा कि बिटिया का एडमिशन स्कॉर्ट्स वर्ल्ड स्कूल में करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आश्वासन दिया और बोले खूब मन लगाकर पढ़ाई करना।

