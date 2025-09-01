कानपुर की महिला इस स्कूल में एडमिशन के लिए पहुंची मुख्यमंत्री के दरबार, वीडियो वायरल

Woman reached Chief Minister court with her daughter कानपुर की रहने वाली महिला अपनी बेटी के साथ मुख्यमंत्री आवास पर फरियाद लेकर पहुंची। जहां उनकी फरियाद को मुख्यमंत्री ने सुना। महिला ने बताया कि वह अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आई है। जो डॉक्टर बनना चाहती है। मुख्यमंत्री ने बेटी से भी बातचीत की और पूछा क्या बनना चाहती हो? इस पर बच्ची ने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। इतना कहते ही हुआ शर्मा गई। मुख्यमंत्री ने एडमिशन कराने का आश्वासन दिया। एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत के दौरान बिटिया ने बताया कि बाबा ने कहा है कि एडमिशन हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कानपुर की रहने वाली नेहा अपनी बेटी मायरा के साथ जनता दर्शन में पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेहा से उनकी समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त की। नेहा ने बताया कि वह अपनी बेटी के एडमिशन में मदद मांगने के लिए आई थी। जिसका एडमिशन वह स्कॉर्ट्स वर्ल्ड स्कूल में कराना चाहती है। इस पर मुख्यमंत्री बगल में बैठी मायरा से पूछा- क्या बनना चाहती हो? इस पर मायरा ने कहा कि डॉक्टर बनना चाहती है।
