कानपुर की महिला इस स्कूल में एडमिशन के लिए पहुंची मुख्यमंत्री के दरबार, वीडियो वायरल

Woman reached Chief Minister court with her daughter कानपुर की रहने वाली महिला अपनी बेटी के साथ मुख्यमंत्री आवास पर फरियाद लेकर पहुंची। जहां उनकी फरियाद को मुख्यमंत्री ने सुना। महिला ने बताया कि वह अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आई है। जो डॉक्टर बनना चाहती है। मुख्यमंत्री ने बेटी से भी बातचीत की और पूछा क्या बनना चाहती हो? इस पर बच्ची ने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। इतना कहते ही हुआ शर्मा गई। मुख्यमंत्री ने एडमिशन कराने का आश्वासन दिया। एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत के दौरान बिटिया ने बताया कि बाबा ने कहा है कि एडमिशन हो जाएगा।‌