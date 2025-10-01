नवरात्र के डांडिया कार्यक्रम में पहुंचे दो मुस्लिम युवकों की महिलाओं के साथ छेड़छाड़, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कानपुर के लाल बंगला चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल बंगला स्थित एक गेस्ट हाउस में नवरात्रि के अवसर पर डांडिया कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं डांडिया खेलने के लिए पहुंची थी। महिलाओं के बीच में ही सुहेल और सैफ पहुंच गए। जहां महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगे। बताते हैं सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन भाग निकले। यही नहीं कपड़े बदलकर सुहेल और सैफ एक बार फिर अंदर जाने की कोशिश की। जिसका लोगों ने विरोध किया और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। ‌