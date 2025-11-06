कानपुर में हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ लिखना युवक को पड़ा भारी, कपड़े उतारे, जमीन पर गिराया, पैर रख की पिटाई

Kanpur Wrote against history sheeter कानपुर में हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ बोलना एक युवक को भारी पड़ गया। जब कमरे में बंधक बनाकर उसकी करीब 8 घंटे तक पिटाई की गई। इस दौरान हुआ बेहोश भी हो गया, उल्टियां की तो सफाई करवा कर फिर पिटाई की गई। हिस्ट्रीशीटर के हौसले इतने बुलंद थे कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की है। वीडियो के सत्यता की जांच कर रही है। बोली आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना बर्रा थाना क्षेत्र का बताया जाता है।