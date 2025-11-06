कानपुर में हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ लिखना युवक को पड़ा भारी, कपड़े उतारे, जमीन पर गिराया, पैर रख की पिटाई

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर commissionrate police
Kanpur Wrote against history sheeter कानपुर में हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ बोलना एक युवक को भारी पड़ गया। जब कमरे में बंधक बनाकर उसकी करीब 8 घंटे तक पिटाई की गई। इस दौरान हुआ बेहोश भी हो गया, उल्टियां की तो सफाई करवा कर फिर पिटाई की गई। हिस्ट्रीशीटर के हौसले इतने बुलंद थे कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की है। वीडियो के सत्यता की जांच कर रही है। बोली आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना बर्रा थाना क्षेत्र का बताया जाता है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिस्ट्रीशीटर के गुर्गों से संबंधित कई वीडियो सामने आए हैं। जिसमें हिस्ट्रीशीटर का साथी एक युवक को कुर्सी पर बैठा कर बात कर रहा है। बातचीत के दौरान युवक को थप्पड़ भी मार रहा है। उसे अजय मिश्रा का नाम सम्मान से लेने के लिए कहा जा रहा है। पीड़ित युवक का रहा है कि हमने अमन के लिए कुछ भी गलत नहीं कहा है। यदि कहा हो तो जान से मार देना।
एक और वीडियो सामने आया है। जिसमें युवक के शरीर में कपड़े नहीं है और उसकी पिटाई की जा रही है, गाली भी दिया जा रहा है। जमीन पर गिराकर छाती पर लात रखने का वीडियो आया है। इस दौरान उसका गला भी दबाया जा रहा है। एक वीडियो में उल्टी साफ करते हुए देखा जा सकता है।
बताया जाता है मार खाने वाला युवक भी हिस्ट्रीशीटर अमन वर्मा निवासी जरौली फेस वन के साथ रहकर काम करता था। लेकिन आपस में विवाद होने के कारण उसने दूरी बना ली। अमन वर्मा के खिलाफ बोलने पर हिस्ट्री सीटर के गुर्गों ने युवक को बंधक बनाकर पिटाई की। बर्रा थाना पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया गया है। जिसकी जांच की जा रही है। इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार श्रीवास्तव के अनुसार वीडियो के सत्यता की भी जांच की जा रही है। पीड़ित युवक की तलाश के लिए टीम में लगाई गई है। युवक से बातचीत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
