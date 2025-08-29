पत्नी की मानसिक प्रताड़ना से क्षुब्ध युवक फांसी पर झूला, शादी के 4 दिनों बाद चली गई थी मायके

Young man hanged himself while talking to his wife कानपुर में पत्नी की मानसिक प्रताड़ना से क्षुब्ध युवक फांसी के फंदे पर झूल कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी तब हुई जब उसकी भाभी घर पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। बुलाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस दौरान मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो युवक फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतक परिजनों ने बताया कि युवक की डेढ़ माह पहले शादी हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला कैंट थाना क्षेत्र का है।