गंभीर रूप से घायल एलएलबी छात्र पर मुकदमा, पैसे के लेनदेन में विवाद, धारदार हथियार से किया हमला

Youth attacked with axe, seriously injured कानपुर में एलएलबी छात्र के ऊपर उस समय हमला बोल दिया गया जब वह मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए गया था। हमलावरों ने चापड़ से ताबड़तोड़ हमला कय दिया। जिससे युवक का पेट फट गया और आंतें बाहर निकल आई। युवक की दो उंगलियां भी कट गई। खून से लथपथ युवक सड़क पर गिर पड़ा। राहगीरों के आगे आने पर आरोपी मौके से भाग निकले। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने पेट बांधकर स्थानीय अस्पताल ले गए। बड़ी मुश्किल से एक बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम ने भर्ती किया। सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर ने बताया कि बीते 25 अक्टूबर को हमलावरों की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया था। बाद में गंभीर रूप से घायल युवक के परिजन की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है। आरोपी को गिरफ्तार कार्यालय में भेजा जा रहा है। घटना रावतपुर थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के केशव पुरम निवासी 22 वर्षीय अभिजीत सिंह चंदेल शनिवार की रात दवा लेने के लिए गया था। मेडिकल स्टोर पर पैसे के लेनदेन को लेकर स्टोर मालिक अमर सिंह से विवाद हो गया। इस पर मौके पर खड़ा अमर सिंह का भाई विजय सिंह, दोस्त प्रिंस राज श्रीवास्तव, निखिल ने अभिजीत सिंह पर चापड़ से हमला बोल दिया। चापड़ के हमले से सर पर फट गया और अभिजीत सिंह जमीन पर गिर पड़ा।
इसी दौरान हमलावरों ने चापड़ से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिससे पेट फट गया और आंतें बाहर निकल गई। इसी बीच राहगीरों ने मौके पर शोर मचाना शुरू कर दिया। यह देख आरोपी मौके से भाग निकले। घटना की जानकारी अभिजीत के परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने अभिजीत को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया।
इस मौके पर घायल अभिजीत की मां नेहा सिंह चंदेल ने बताया कि प्रिंस राज श्रीवास्तव अपराधी प्रवृत्ति का है। जो खुद को वकील बताता है। इसके खिलाफ काका देव थाना में कई मुकदमे दर्ज है। उनका पुत्र अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। दूसरी तरफ पुलिस ने हमलावर विजय सिंह की शिकायत पर अभिजीत के खिलाफ रंगदारी मांगने और मारपीट जैसी गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है।
इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि रावतपुर में मारपीट की घटना हुई है। जिसमें पहले आए एक पक्ष की तहरीर देकर मुकदमा दर्ज किया है। बाद में जानकारी मिली कि मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जो अस्पताल भर्ती है। जिसका मेडिकल कराया जा रहा है। घायल परिजन की तहरीर पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
