गंभीर रूप से घायल एलएलबी छात्र पर मुकदमा, पैसे के लेनदेन में विवाद, धारदार हथियार से किया हमला

Youth attacked with axe, seriously injured कानपुर में एलएलबी छात्र के ऊपर उस समय हमला बोल दिया गया‌ जब वह मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए गया था। हमलावरों ने चापड़ से ताबड़तोड़ हमला कय दिया। जिससे युवक का पेट फट गया और आंतें बाहर निकल आई। युवक की दो उंगलियां भी कट गई। खून से लथपथ युवक सड़क पर गिर पड़ा। राहगीरों के आगे आने पर आरोपी मौके से भाग निकले। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने पेट बांधकर स्थानीय अस्पताल ले गए। बड़ी मुश्किल से एक बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम ने भर्ती किया। सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर ने बताया कि बीते 25 अक्टूबर को हमलावरों की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया था। बाद में गंभीर रूप से घायल युवक के परिजन की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है। आरोपी को गिरफ्तार कार्यालय में भेजा जा रहा है। घटना रावतपुर थाना क्षेत्र की है।