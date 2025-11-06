Rajasthan Crime: रात को टेंट का सामान मांगने के बहाने घर से बाहर बुलाकर विवाहिता से बलात्कार

प्रतीकात्मक तस्वीर
करौली। पुलिस ने विवाहिता से बलात्कार करने के आरोप में धीरज पुत्र सुखलाल मीणा को गिरफ्तार किया है। यह घटना 29 अक्टूबर की रात घटी थी। पीड़िता के अनुसार वह रात करीब 11 बजे घर के बरामदे में सो रही थी।
उसी समय उसकी मां हॉल में थी और पिता बाहर गए हुए थे। तभी आरोपी बाइक से पहुंचा और टेंट का सामान मांगने के बहाने पीड़िता को बाहर बुलाकर पिस्तौल दिखाते हुए धमकाया और जबरन बलात्कार किया।
बताया गया कि आरोपी वारदात के बाद उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीड़िता के शोर मचाने पर उसकी मां के पहुंचने से आरोपी फरार हो गया। पीड़िता ने यह भी शिकायत की है कि आरोपी पूर्व में उसे गंगापुर सिटी ले गया था और वहां भी बलात्कार किया था।
इस संबंध में पहले से मामला दर्ज है। आरोपी लगातार अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर दबाव बना रहा था। थाना प्रभारी रामचंद्र रावत के नेतृत्व में कांस्टेबल भरतलाल और मुरारीलाल की टीम ने आरोपी धीरज को पकड़ा है। पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है।
बड़ी खबरेंView All
करौली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग