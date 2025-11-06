Rajasthan Crime: रात को टेंट का सामान मांगने के बहाने घर से बाहर बुलाकर विवाहिता से बलात्कार

बताया गया कि आरोपी वारदात के बाद उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीड़िता के शोर मचाने पर उसकी मां के पहुंचने से आरोपी फरार हो गया। पीड़िता ने यह भी शिकायत की है कि आरोपी पूर्व में उसे गंगापुर सिटी ले गया था और वहां भी बलात्कार किया था।