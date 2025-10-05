ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में जीजा-साले की मौत

इधर कस्बे सहित आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि कुड़गांव सपोटरा सड़क मार्ग में गोकलपुर और खूबपुरा गांव के बीच पिछले साल में दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी है। इन दुर्घटना में कई लोग घायल भी हो चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से इस मार्ग में न ही पटरी बनाई गई है न ही स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। जिससे वाहन तेज गति से दौड़ते हैं। जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। इधर जीजा-साले की मौत से दोनों के परिवारों के लोग रो-रोकर बुरा है।