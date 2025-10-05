ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में जीजा-साले की मौत

फोटो पत्रिका
करौली। कुड़गांव-सपोटरा सड़क मार्ग पर खूबपुरा गांव के समीप ट्रैक्टर एवं मोटरसाइकिल की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई। दोनों आपस में जीजा-साले थे। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के बाद गंभीर घायल दोनों युवकों को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां से उनको रेफर कर दिया। रास्ते में दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया।
थाने के एएसआई गोविंद सिंह ने बताया कि मृतक सपोटरा के समीप कानापुरा निवासी विक्रम मीणा (28) पुत्र अमृत मीणा एवं बरगमा निवासी लालजी (27) पुत्र रामकेश मीणा है। दोनों युवक शनिवार को सपोटरा से कुड़गांव की ओर मोटरसाइकिल से आ रहे थे। खूबपुरा गांव के समीप सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।
पुलिस ने बताया मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक की तलाश की जा रही है। दुर्घटना में मृतक दोनों युवक जीजा और साले थे। विक्रम मीणा की इसी वर्ष शादी हुई थी। वह अपने साले लालजी राम के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था।
इधर कस्बे सहित आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि कुड़गांव सपोटरा सड़क मार्ग में गोकलपुर और खूबपुरा गांव के बीच पिछले साल में दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी है। इन दुर्घटना में कई लोग घायल भी हो चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से इस मार्ग में न ही पटरी बनाई गई है न ही स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। जिससे वाहन तेज गति से दौड़ते हैं। जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। इधर जीजा-साले की मौत से दोनों के परिवारों के लोग रो-रोकर बुरा है।
बड़ी खबरेंView All
करौली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग