बड़े भाई के सेहरा सजने से पहले, छोटे भाई की उठ गई अर्थी

Before decorating the elder brother's sigh, the younger brother passaway .Little son and friend death a day before big son's procession. Festive, wreath of wedding happiness.The truck hit the bike near the Tivara bridge

बड़े बेटे की बारात से एक दिन पहले छोटे पुत्र व दोस्त मौत,शादी की खुशियां काफूर, पसरा मातम, -तिवारा पुल के पास ट्रक ने मारी थी बाइक को टक्कर