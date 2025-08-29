राजस्थान: बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 550 घरों से काटे अवैध कनेक्शन, मचा हड़कंप

करौली जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत निगम की ओर से लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। निगम की टीमें बिजली चोरी पकड़ने के साथ जुर्माना भी लगा रही हैं। इसके चलते बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में गुरुवार को भी निगम की टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की।
जिला मुख्यालय पर निगम के अधीक्षण अभियंता रूप सिंह गुर्जर और अधिशासी अभियंता दिगंबर दयाल मीना के निर्देशन में गुरुवार को करौली शहर के कई इलाकों में अवैध कनेक्शनों को काटा गया। निगम की टीम ने ढोलीखार, चौबेपाड़ा, मदीना मस्जिद, लाल बाजार, मक्का मस्जिद, नदीगेट, कहार घटा, चिरचिड़ी और अक्सा मस्जिद क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 550 घरों से अवैध जफर खोले। साथ ही भारी मात्रा में अवैध केबल जब्त की गई। इस दौरान टीम ने 5 वीसीआर भरकर करीब डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना निर्धरित किया।
कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता ललित बाबर, कनिष्ठ अभियंता मानवेंद्र सिंह, कनिष्ठ अभियंता एस.के. शर्मा, कनिष्ठ अभियंता सुरेंद्र शर्मा, तकनीकी कर्मचारी और एपीटीपीएस करौली थाना पुलिस शामिल रही। सहायक अभियंता ललित बाबर ने बताया कि विद्युत निगम लगातार बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चला रहा है। जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक बिजली चोरी की शिकायतें आ रही हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी और आगे भी अभियान चलाकर कार्रवाई जारी रहेगी।
समीपवर्ती जहानगर मोरड़ा सहित आस पास गांवों में गुरुवार को विद्युत निगम ने बिजली चोरी को लेकर कार्रवाई की। इस दौरान 120 अवैध कनेक्शन हटाकर केबल जब्त की गई।
एईएन रामकेश मीणा ने बताया कि एसई रूप सिंह गुर्जर के निर्देशन में विद्युत निगम की टीम ने बालघाट कस्बा, भंडारी अंदरूनी, मोरड़ा कमालपुरा मोहनपुरा आदि गावों में विशेष अभियान चलाकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बिजली चोरी करने वाले 120 घरों की सर्विस लाइन हटाकर जप्त की गई। कार्रवाई के दौरान कनिष्ठ अभियंता रिंकू मीणा, हिमांशु गुप्ता, तकनीकी सहायक मानसिंह मीणा विद्युत कर्मचारी राजेंद्र मीणा नरेंद्र शर्मा रामराज सहित एफआरटी की टीम मौजूद रही।