राजस्थान: बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 550 घरों से काटे अवैध कनेक्शन, मचा हड़कंप

जिला मुख्यालय पर निगम के अधीक्षण अभियंता रूप सिंह गुर्जर और अधिशासी अभियंता दिगंबर दयाल मीना के निर्देशन में गुरुवार को करौली शहर के कई इलाकों में अवैध कनेक्शनों को काटा गया। निगम की टीम ने ढोलीखार, चौबेपाड़ा, मदीना मस्जिद, लाल बाजार, मक्का मस्जिद, नदीगेट, कहार घटा, चिरचिड़ी और अक्सा मस्जिद क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 550 घरों से अवैध जफर खोले। साथ ही भारी मात्रा में अवैध केबल जब्त की गई। इस दौरान टीम ने 5 वीसीआर भरकर करीब डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना निर्धरित किया।