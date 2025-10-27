बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 200 अवैध कनेक्शन हटाए, वीसीआर भरकर वसूला जुर्माना

फोटो पत्रिका
हिण्डौनसिटी। दीपावली पर शहर में निर्वाध विद्युत आपूर्ति देने के बाद जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी के खिलाफ रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। 50 से अधिक कर्मचारियों के दस्ते के साथ पहुंचे निगम अभियंताओं ने शहर की तीन बस्तियों में छापामार कार्रवाई की करीब 200 अवैध सर्विस लाइन जम्पर हटाए और तीन वीसीआर भरकर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया।
त्योहारी सीजन निकलते ही विद्युत निगम की कार्रवाई से विद्युत चोरी करने वालों में हड़कम्प मच गया। जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा के निर्देशन में और अधीक्षण अभियंता रूपसिंह गुर्जर तथा अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में संचालित हुआ। इसके तहत सहायक अभियंता (शहरी) अरविंद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जेईएन दिलीप डूरिया, गौरव सोनी और 50 कर्मचारियों की टीम जाटव बस्ती, कंजौली का पुरा, प्रहलाद कुंड और बड़ी बाखर सहित अन्य क्षेत्रों में की गई।
जहां विद्युत लाइनों पर अवैध जम्पर के जरिए बिजली चोरी की जा रही थी। निगम की टीम ने मौके पर ही 200 से अधिक अवैध कनेक्शनों को हटाकर भारी मात्रा में विद्युत केबिल जब्त की। इससे लोगों में हडक़म्प मच गया। दूसरे मोहल्लों में विद्युत निगम की छापामार कार्रवाई की भनक लगते ही लोगों ने विद्युत लाइनों पर डाले अवैध जम्पर उतार लिए। इस दौरान तीन जनों के खिलाफ बिना वैध कनेक्शन के सर्विसलाइन डाल कर विद्युतापूर्ति लेने के मामले में वीसीआर भर कर जुर्माना वसूल किया।
सहायक अभियंता अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि विद्युत चोरी रोके लिए निगम का ऑपरेशन अभियान जारी रहेगा। इसके तहत क्षेत्र में क्रमिक रूप से छापामार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य विद्युत चोरी को रोकर लोगों को वैध कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने चेतावनी दी की अवैध कनेक्शन और बिजली चोरी के मामलों में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी।
