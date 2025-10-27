Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 200 अवैध कनेक्शन हटाए, वीसीआर भरकर वसूला जुर्माना

दीपावली पर शहर में निर्वाध विद्युत आपूर्ति देने के बाद जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

2 min read
Google source verification

करौली

image

kamlesh sharma

Oct 27, 2025

फोटो पत्रिका

हिण्डौनसिटी। दीपावली पर शहर में निर्वाध विद्युत आपूर्ति देने के बाद जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी के खिलाफ रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। 50 से अधिक कर्मचारियों के दस्ते के साथ पहुंचे निगम अभियंताओं ने शहर की तीन बस्तियों में छापामार कार्रवाई की करीब 200 अवैध सर्विस लाइन जम्पर हटाए और तीन वीसीआर भरकर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया।

त्योहारी सीजन निकलते ही विद्युत निगम की कार्रवाई से विद्युत चोरी करने वालों में हड़कम्प मच गया। जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा के निर्देशन में और अधीक्षण अभियंता रूपसिंह गुर्जर तथा अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में संचालित हुआ। इसके तहत सहायक अभियंता (शहरी) अरविंद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जेईएन दिलीप डूरिया, गौरव सोनी और 50 कर्मचारियों की टीम जाटव बस्ती, कंजौली का पुरा, प्रहलाद कुंड और बड़ी बाखर सहित अन्य क्षेत्रों में की गई।

जहां विद्युत लाइनों पर अवैध जम्पर के जरिए बिजली चोरी की जा रही थी। निगम की टीम ने मौके पर ही 200 से अधिक अवैध कनेक्शनों को हटाकर भारी मात्रा में विद्युत केबिल जब्त की। इससे लोगों में हडक़म्प मच गया। दूसरे मोहल्लों में विद्युत निगम की छापामार कार्रवाई की भनक लगते ही लोगों ने विद्युत लाइनों पर डाले अवैध जम्पर उतार लिए। इस दौरान तीन जनों के खिलाफ बिना वैध कनेक्शन के सर्विसलाइन डाल कर विद्युतापूर्ति लेने के मामले में वीसीआर भर कर जुर्माना वसूल किया।

जारी रहेगा कार्रवाई अभियान

सहायक अभियंता अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि विद्युत चोरी रोके लिए निगम का ऑपरेशन अभियान जारी रहेगा। इसके तहत क्षेत्र में क्रमिक रूप से छापामार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य विद्युत चोरी को रोकर लोगों को वैध कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने चेतावनी दी की अवैध कनेक्शन और बिजली चोरी के मामलों में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 03:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 200 अवैध कनेक्शन हटाए, वीसीआर भरकर वसूला जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

SDM के बाद अब तहसीलदार का कारनामा, सरकार ने बिना समय गवाएं कर दिया निलंबित

करौली

AICC पर्यवेक्षक बोले : जल्द मिलेगा करौली को नया कांग्रेस जिलाध्यक्ष, जानिए कितने दावेदार हैं मैदान में

AICC Observer Nadeem Javed
करौली

राजस्थान में यहां बदहाल सड़कों की अब संवरेगी सूरत, आपदा राहत कोष से मिले 8.50 करोड़

करौली

ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में जीजा-साले की मौत

करौली

करौली: गंभीर नदी के तेज बहाव में बही कार, महिला की मौत, चार घायल

करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.