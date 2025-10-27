बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 200 अवैध कनेक्शन हटाए, वीसीआर भरकर वसूला जुर्माना

जहां विद्युत लाइनों पर अवैध जम्पर के जरिए बिजली चोरी की जा रही थी। निगम की टीम ने मौके पर ही 200 से अधिक अवैध कनेक्शनों को हटाकर भारी मात्रा में विद्युत केबिल जब्त की। इससे लोगों में हडक़म्प मच गया। दूसरे मोहल्लों में विद्युत निगम की छापामार कार्रवाई की भनक लगते ही लोगों ने विद्युत लाइनों पर डाले अवैध जम्पर उतार लिए। इस दौरान तीन जनों के खिलाफ बिना वैध कनेक्शन के सर्विसलाइन डाल कर विद्युतापूर्ति लेने के मामले में वीसीआर भर कर जुर्माना वसूल किया।