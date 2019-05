डेढ़ दर्जन बूथों पर बिगड़ीं ईवीएम-वीवीपेट मशीन, इंतजार में वोटिंग के 3 घंटे बेकार

EVM-VVPet machine worn on one and a half dozen booths, 3 hours of voting waste,Machines transferred on eight booths, long waiting voting, people's queue

आठ बूथों पर बदलीं गई मशीनें, काफी देर रुका रहा मतदान, लोगों की लगी कतार