खाद्य सुरक्षा योजना: 30 नवंबर से पहले पूरा कर लें ये काम, वरना रुक सकता है राशन

Food Security Scheme: करौली जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत करीब 76 हजार सदस्यों की अब तक ईकेवाईसी नहीं हुई है।

करौली

image

Anil Prajapat

Nov 19, 2025

Food Security Scheme

पत्रिका फाइल फोटो

Karauli News: करौली जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत करीब 76 हजार सदस्यों की अब तक ईकेवाईसी नहीं हुई है। 30 नवम्बर तक राशन कार्डधारियों की ओर से ईकेवाईसी नहीं कराने पर ऐसे परिवारों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। अभी 30 नवम्बर तक ईकेवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। इस तिथि तक ईकेवाईसी कराई जा सकती है। वैसे जिले में अब तक ईकेवाईसी का आंकड़ा 92.33 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुका है।

गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिले में बीते कई महिनों से ईकेवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। योजना में लाभान्वित हो रहे कुल परिवारों के 9 लाख 93 हजार 947 सदस्यों की ईकेवाईसी हो चुकी है, जबकि अभी भी 76 हजार 282 सदस्य ऐसे हैं, जिनकी ओर से ईकेवाईसी नहीं कराई गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार राशनकार्ड में शामिल परिवार के सभी सदस्यों की ईकेवाईसी कराना जरुरी है।

शहरी क्षेत्र में बकाया का गणित

ब्लॉकबकाया ई-केवाईसी (यूनिट्स)
हिण्डौन4,264
करौली3,951
मण्डरायल343
सपोटरा525
टोडाभीम1,014

विभागीय सूत्रों के अनुसार 30 नवम्बर तक ईकेवाईसी नहीं कराने पर उपभोक्ता को खाद्य सुरक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। इसके अलावा सस्ते घरेलू सिलेण्डर के लिए भी ईकेवाईसी आवश्यक है। गौरतलब है कि ईकेवाईसी एक डिजिटल प्रक्रिया है, जिसके तहत लाभार्थियों की पहचान को प्रमाणित किया जाता है। राशन कार्डधारियों के लिए यह प्रक्रिया एनएफएसए के तहत निर्धारित की गई है। ईकेवाईसी में उपभोक्ता को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करना होता है।

ग्रामीण क्षेत्र में बकाया की स्थिति

ब्लॉकबकाया ई-केवाईसी (यूनिट्स)
हिण्डौन11,099
करौली10,350
मण्डरायल6,578
मासलपुर5,622
नादौती8,691
सपोटरा8,264
श्रीमहावीरजी5,709
टोडाभीम9,872

जिले में योजना का गणित

जिले में वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कुल 2 लाख 19 हजार 217 राशनकार्ड हैं। इन राशनकार्ड में कुल 9 लाख 93 हजार से अधिक सदस्य शामिल हैं। रसद विभाग सूत्रों के अनुसार अब तक 9 लाख 17 हजार 665 (यूनिट) सदस्यों की ईकेवाईसी हो चुकी है, जबकि 76 हजार 282 यूनिट्स की ईकेवाईसी बकाया है।

इनका कहना

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिले में ईकेवाईसी का कार्य चल रहा है। अभी तक 92.33 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी ईकेवाईसी करा चुके हैं। 30 नवम्बर तक ईकेवाईसी कराई जा सकती है। शेष रहे सदस्य भी इस अवधि तक ईकेवाईसी करा सकते हैं।
-हितेश मीना, जिला रसद अधिकारी, करौली

