खाद्य सुरक्षा योजना: 30 नवंबर से पहले पूरा कर लें ये काम, वरना रुक सकता है राशन

Karauli News: करौली जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत करीब 76 हजार सदस्यों की अब तक ईकेवाईसी नहीं हुई है। 30 नवम्बर तक राशन कार्डधारियों की ओर से ईकेवाईसी नहीं कराने पर ऐसे परिवारों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। अभी 30 नवम्बर तक ईकेवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। इस तिथि तक ईकेवाईसी कराई जा सकती है। वैसे जिले में अब तक ईकेवाईसी का आंकड़ा 92.33 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुका है।