घरों में पूजे गणेशा,पांडालों में विराजे लम्बोदर

gharon mein pooje ganesh,pandaalon mein viraaje lambodar.Procession taken out with Kalash Yatra. Ganapati will remain in the puja pandals for ten days

-कलश यात्रा के साथ निकाली शोभायात्रा, दस दिन पूजा पांडालों में रहेंगे गणपति

गणेश चतुर्थी