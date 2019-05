आरक्षण पर 15 दिन में कुछ करे सरकार, नहीं तो गुर्जर समाज फिर हो जाएगा तैयार

Government should do something in the 15 days on reservation, otherwise Gurjar society will be ready again.Government is not serious on compliance with the agreement, Col. Baisala is angry.In the meeting of the Gujjar Reservation Conflict Committee, the government has given 15 days

